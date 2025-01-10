Не просто зеркало души: наши глаза могут рассказать о нас больше, чем считалось ранее

Исследователи назвали все, что можно узнать о человеке с точки зрения науки лишь посмотрев в его глаза.

Related video

Глаза человека часто называют "зеркалом души" или "окнами души", но новое исследование ученых полагает, что наши глаза на самом деле могут рассказать о нас значительно больше, чем считалось ранее. В новом исследовании ученые обнаружили, что все сводится не только к цвету наших глаз, но и еще двум факторам, которые не менее важны, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено учеными из Лейденского университета. Команда обнаружила, что наши глаза фактически формируют то, как люди воспринимают все вокруг: от нашей привлекательности до щедрости.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Можно подумать, что все сводится лишь к цвету наших глаз, но ученые отмечают, что не менее важными факторами считаются: размер зрачка и яркость радужной оболочки. В ходе исследования ученые попросили реципиентов оценить фотографии нечеловекообразных приматов с измененными глазами.

Результаты исследования показали, что животные с яркими радужками и большими зрачками были оценены участниками исследования как более привлекательные и дружелюбные. Команда также обнаружила, что животные с большими зрачками также казались людям более привлекательными.

По словам авторов исследования, их результаты показывают, что небольшие изменения в воспринимаемой морфологии глаз влияют на поведение и аффективные реакции. Глаз человека состоит из множества частей человека, в том числе:

радужной оболочки;

зрачка;

хрусталика.

Большинство предыдущих исследований рассматривали лишь эффекты каждой из этих частей по отдельности. Например, ранее уже была обнаружена связь между размером зрачка и дружелюбием, привлекательностью и надежностью. Однако в новой работе ученые стремились узнать, влияют ли изменения как зрачка, так и радужной оболочки на то, как нас оценивают окружающие.

По словам ведущего автора исследования Хуана Ольвидо Переа-Гарсия, в первом эксперименте 64 участникам показали портреты 32 видов нечеловекоподобных приматов, в том числе шимпанзе, львиных тамаринов и серебристых гиббонов. Глаза животных были отрегулированы по размеру зрачков, причем у некоторых были большие зрачки, чем обычно, а у других — меньшие. Далее реципиентов попросили назвать суму, которую они готовы пожертвовать для сохранения того или иного вида, а также насколько милым, дружелюбным и привлекательным они считают животное на фото.

Результаты указывают на то, что люде жертвовали больше, когда им показывали животное с большими зрачками. Они также оценивали животных как более милых, дружелюбных и привлекательных, когда у них были большие зрачки.

Во втором эксперименте приняли участие 121 человек. Им также показали фото нечеловекоподобных приматов, но на этот раз ученые отрегулировали яркость их радужной оболочки, а также размер зрачка. На этот раз исследователи обнаружили, что участники жертвовали больше, когда им показывали глаза с более яркими радужными оболочками. Они также воспринимали приматов с более яркими радужками как более милых, дружелюбных и привлекательных, но только если у них были расширенные зрачки.

Теперь ученые считают, что размер зрачка является ключевым в нашем восприятии людей, однако яркость радужки, похоже, также важна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что бы произошло с людьми, если бы у них было 3 глаза.