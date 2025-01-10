Не просто дзеркало душі: наші очі можуть розповісти про нас більше, ніж вважалося раніше

Дослідники назвали все, що можна дізнатися про людину з погляду науки лише подивившись у її очі.

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Очі людини часто називають "дзеркалом душі" або "вікнами душі", але нове дослідження вчених вважає, що наші очі насправді можуть розповісти про нас значно більше, ніж вважалося раніше. У новому дослідженні вчені виявили, що все зводиться не тільки до кольору наших очей, а й ще до двох чинників, які не менш важливі, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведено вченими з Лейденського університету. Команда виявила, що наші очі фактично формують те, як люди сприймають усе навколо: від нашої привабливості до щедрості.

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Можна подумати, що все зводиться лише до кольору наших очей, але вчені зазначають, що не менш важливими факторами вважають: розмір зіниці та яскравість райдужної оболонки. Під час дослідження вчені попросили реципієнтів оцінити фотографії нелюдяних приматів зі зміненими очима.

Результати дослідження показали, що тварини з яскравими райдужками й великими зіницями були оцінені учасниками дослідження як більш привабливі та доброзичливі. Команда також виявила, що тварини з великими зіницями також здавалися людям більш привабливими.

За словами авторів дослідження, їхні результати показують, що невеликі зміни в сприйманій морфології очей впливають на поведінку й афективні реакції. Око людини складається з безлічі частин людини, зокрема:

райдужної оболонки;

зіниці;

кришталика.

Більшість попередніх досліджень розглядали лише ефекти кожної з цих частин окремо. Наприклад, раніше вже було виявлено зв'язок між розміром зіниці та дружністю, привабливістю і надійністю. Однак у новій роботі вчені прагнули дізнатися, чи впливають зміни як зіниці, так і райдужної оболонки на те, як нас оцінює оточення.

За словами провідного автора дослідження Хуана Ольвідо Переа-Гарсія, у першому експерименті 64 учасникам показали портрети 32 видів нелюдиноподібних приматів, зокрема шимпанзе, лев'ячих тамаринів і сріблястих гібонів. Очі тварин були відрегульовані за розміром зіниць, причому у деяких були більші зіниці, ніж зазвичай, а в інших — менші. Далі реципієнтів попросили назвати суму, яку вони готові пожертвувати для збереження того чи іншого виду, а також наскільки милою, доброзичливою і привабливою вони вважають тварину на фото.

Результати вказують на те, що люди жертвували більше, коли їм показували тварину з великими зіницями. Вони також оцінювали тварин як більш милих, доброзичливих і привабливих, коли у них були великі зіниці.

У другому експерименті взяла участь 121 людина. Їм також показали фото нелюдиноподібних приматів, але цього разу вчені відрегулювали яскравість їхньої райдужної оболонки, а також розмір зіниці. Цього разу дослідники виявили, що учасники жертвували більше, коли їм показували очі з більш яскравими райдужними оболонками. Вони також сприймали приматів із яскравішими райдужками як миліших, доброзичливіших і привабливіших, але тільки якщо в них були розширені зіниці.

Тепер учені вважають, що розмір зіниці є ключовим у нашому сприйнятті людей, однак яскравість райдужки, схоже, також важлива.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що б сталося з людьми, якби у них було 3 очі.