Неизвестные процессы: ученые раскрыли тайну хранилища углерода в Южном океане

Исследователи пришли к выводу, что микроскопические водоросли не играют важнейшей роли в перемещении углерода в глубины океана.

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Благодаря новому исследованию ученые узнали больше о сложных процессах, которые происходят в Южном океане, омывающем Антарктиду. Там существуют подводные экосистемы, которые играют важную роль в регулировании климата нашей планеты и в накоплении на глубине углерода. Теперь же ученые выяснили, что уникальная группа микроскопических водорослей играет ключевую, но не главную роль в естественном хранении углерода в океане. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Earth.

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Микроскопические водоросли, известные как диатомовые водоросли, играют важную роль в перемещении углерода в глубины океанов, особенно в Южном океане, который содержит около трети органического углерода, хранящегося в океанах Земли.

Диатомовые водоросли несут отчетливые плотные структуры на основе кремния, которые напоминают маленькие стеклянные домики. Ученые долгое время считали, что эти структуры обеспечивают достаточный вес или балласт для того, чтобы диатомовые водоросли погрузились на большую глубину и унесли с собой углерод, который бы там накапливался. Известно, что такие водоросли ежегодно поглощают миллиарды тонн углерода из атмосферы.

Диатомовые водоросли поглощают углерод вблизи поверхности океана. Этот процесс является частью так называемого биологического углеродного насоса, то есть серии процессов, которые направляют углерод в более глубокие слои океана.

Согласно новому исследованию, диатомовые водоросли не выдерживают долгого спуска. Вместо этого они задерживаются ближе к поверхности, в то время как углерод перемещается в глубины океана с помощью других, пока неизвестных способов. По словам ученых, диатомовые водоросли не всегда вносят такой большой вклад в углеродный насос Южного океана, как считалось ранее.

Микроскопические водоросли, известные как диатомовые водоросли, играют важную роль в перемещении углерода в глубины океанов, особенно в Южном океане, который содержит около трети органического углерода, хранящегося в океанах Земли Фото: Earth.com

Ученые все больше беспокоятся о том, что потепление океана может повлиять на продуктивность диатомовых водорослей и, таким образом, снизить эффективность биологического углеродного насоса в Южном океане. Но новое исследование предполагает, что эти изменения могут не сильно повлиять на способность Южного океана хранить углерод, как считалось ранее.

По словам ученых, углерод продолжает опускаться в глубины океана, что говорит о том, что в так называемой "сумеречной зоне" океана происходят еще не открытые процессы. Раскрытие этих процессов имеет решающее значение для точного прогнозирования того, как океаны смогут хранить углерод в будущем.

"Сумеречной зоной" называют слой океана на глубине от 100 до 1000 метров и в ней находится динамическая экосистема, состоящая из организмов и сложных процессов, которые только начинают понимать ученые. Исследование показывает, что большая часть углерода, который переносится в глубины океана, берет свое начало именно в "сумеречной зоне" и минует механизмы, связанные с диатомовыми водорослями.

Как уже писал Фокус, раскрыта загадка Колеса духов на Ближнем Востоке. Хотя ученые опровергли теорию о предполагаемом предназначении похожего на Стоунхендж сооружения, они не могут сказать, для чего оно было построено на самом деле.

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