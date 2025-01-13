Начало вторжения на Луну: ракета Илона Маска запустит сразу два посадочных модуля (фото)

В этом году на Луну отправится несколько посадочных модулей частных компаний, но в рамках первой миссии на ракете компании SpaceX в космос полетит сразу два аппарата.

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На этой неделе на ракете компании Илона Марска SpaceХ будет запущено сразу два посадочных модуля частных компаний, что положит начало большому вторжению на спутник Земли в этом году, пишет Space.

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На 15 января запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Она доставит на околоземную орбиту два посадочных модуля частных компаний, которые затем отправятся на Луну. Оба модуля являются частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) по доставке научных инструментов на поверхность Луны для ее изучения.

На ракете Falcon 9 в космос отправятся посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace и посадочный модуль Resilience японской компании ispace.

В этом году на Луну отправится несколько посадочных модулей частных компаний Фото: NASA

Модуль Blue Ghost будет вращаться вокруг Земли в течение 25 дней. Затем он полетит к луне, что займет 4 дня. После этого модуль будет вращаться вокруг Луны 16 дней и толко после этого попытается приземлиться на территории Моря Кризисов на Луне.

Море Кризисов на Луне Фото: NASA

Посадочный модуль Blue Ghost в течение двух недель будет проводить научные исследования на поверхности Луны, а когда там наступит лунная ночь он закончит свою работу и отключится. Дело в том, что, что во время лунной ночи модуль не сможет получать достаточно солнечного света для зарядки своих батарей.

Посадочный модуль Resilience будет лететь к Луне по другой траектории, а потому попытается приземлиться на территории Моря Холода только через 4-5 месяцев после запуска. На борту модуля находится маленький луноход Tenacious, который должен собрать образцы лунной почвы. В то же время модуль также будет проводить исследования поверхности Луны.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Для компании ispace это будет уже вторая попытка посадить свой модуль на Луне в рамках программы Hakuto-R. В апреле 2023 года первый лунной модуль компании разбился при попытке приземления на Луну.

Посадочный модуль Blue Ghost Фото: space.com

В феврале на спутник Земли отправится посадочный модуль американской компании Intuitive Machines, которой единственной среди всех частных подрядчиков NASA удалось успешно посадить свой аппарат на Луне. В феврале 2024 года посадочный модуль Nova-C в рамках миссии IM-1 доставил на Луну несколько научных инструментов NASA после приземления возле кратера Малаперт А в 300 км от южного полюса Луны.

Посадочный модуль миссии IM-2 также отправится к южному полярному региону Луны и должен приземлиться рядом с кратером Шеклтон и тоже должен доставить новые научные инструменты в рамках программы CLPS. Этот модуль должен подтвердить наличие водяного льда в этом регионе Луны.

Южный полярный регион на Луне Фото: NASA

Компания Intuitive Machines запланировала на конец 2025 года миссию IM-3 на Луну, когда посадочный модуль Nova-C доставит еще один набор научных инструментов NASA.

В этом году американская компания Astrobotic планирует отправить на Луну свой посадочный модуль Griffin в рамках программы CLPS. В прошлом году лунный модуль этой компании под названием Peregrine даже не смог долететь до Луны, а потому его пришлось вернуть обратно, чтобы он сгорел в атмосфере Земли.

Программа CLPS от NASA направлена не только на более тщательное изучение Луны, но и на подготовку к высадке астронавтов в 2027 году.

Фокус уже писал и о других важных космических миссиях, которые запланированы на 2025 год. Все они имеют большое значение для лучшего понимания космоса.

Также Фокус писал о том, что черные дыры поглощают не всю материю и большую ее часть выбрасывают в космос. Ученые провели наблюдение за далекой черной дырой и смогли выяснить, что теперь можно делать максимально четкие изображения этих объектов.