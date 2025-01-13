Початок вторгнення на Місяць: ракета Ілона Маска запустить одразу два посадкові модулі (фото)

Цього року на Місяць вирушить кілька посадкових модулів приватних компаній, але в рамках першої місії на ракеті компанії SpaceX у космос полетить одразу два апарати.

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Цього тижня на ракеті компанії Ілона Марска SpacEX буде запущено одразу два посадкові модулі приватних компаній, що покладе початок великому вторгненню на супутник Землі цього року, пише Space.

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На 15 січня заплановано запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Вона доставить на навколоземну орбіту два посадкові модулі приватних компаній, які потім вирушать на Місяць. Обидва модулі є частиною програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) з доставки наукових інструментів на поверхню Місяця для його вивчення.

На ракеті Falcon 9 у космос вирушать посадковий модуль Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace і посадковий модуль Resilience японської компанії ispace.

Цього року на Місяць вирушить кілька посадкових модулів приватних компаній Фото: NASA

Модуль Blue Ghost обертатиметься навколо Землі протягом 25 днів. Потім він полетить до Місяця, що займе 4 дні. Після цього модуль обертатиметься навколо Місяця 16 днів і тільки після цього спробує приземлитися на території Моря Криз на Місяці.

Море Криз на Місяці Фото: NASA

Посадковий модуль Blue Ghost протягом двох тижнів проводитиме наукові дослідження на поверхні Місяця, а коли там настане місячна ніч, він закінчить свою роботу і відключиться. Річ у тім, що під час місячної ночі модуль не зможе отримувати достатньо сонячного світла для зарядки своїх батарей.

Посадковий модуль Resilience летітиме до Місяця за іншою траєкторією, а тому спробує приземлитися на території Моря Холоду лише через 4-5 місяців після запуску. На борту модуля перебуває маленький місяцехід Tenacious, який має зібрати зразки місячного ґрунту. Водночас модуль також проводитиме дослідження поверхні Місяця.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Для компанії ispace це буде вже друга спроба посадити свій модуль на Місяці в рамках програми Hakuto-R. У квітні 2023 року перший місячний модуль компанії розбився під час спроби приземлення на Місяць.

Посадковий модуль Blue Ghost Фото: space.com

У лютому на супутник Землі вирушить посадковий модуль американської компанії Intuitive Machines, якій єдиній серед усіх приватних підрядників NASA вдалося успішно посадити свій апарат на Місяці. У лютому 2024 року посадковий модуль Nova-C у межах місії IM-1 доставив на Місяць кілька наукових інструментів NASA після приземлення біля кратера Малаперт А за 300 км від південного полюса Місяця.

Посадковий модуль місії IM-2 також вирушить до південного полярного регіону Місяця і має приземлитися поруч із кратером Шеклтон і також має доставити нові наукові інструменти в рамках програми CLPS. Цей модуль має підтвердити наявність водяного льоду в цьому регіоні Місяця.

Південний полярний регіон на Місяці Фото: NASA

Компанія Intuitive Machines запланувала на кінець 2025 року місію IM-3 на Місяць, коли посадковий модуль Nova-C доставить ще один набір наукових інструментів NASA.

Цього року американська компанія Astrobotic планує відправити на Місяць свій посадковий модуль Griffin у рамках програми CLPS. Минулого року місячний модуль цієї компанії під назвою Peregrine навіть не зміг долетіти до Місяця, а тому його довелося повернути назад, щоб він згорів в атмосфері Землі.

Програма CLPS від NASA спрямована не тільки на більш ретельне вивчення Місяця, а й на підготовку до висадки астронавтів у 2027 році.

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