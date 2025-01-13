Астрономы могут больше не увидеть Вселенной: угроза находится в Чили (фото)

Будущий промышленный мегапроект может лишить ученых возможности проводить наблюдения за космосом.

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Над пустыней Атакама в Чили находится участок самого темного и чистого неба на Земле. Благодаря этому там расположен Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Он находится на вершине горы Серро-Параналь, и с его помощью астрономы сделали немало важных открытий о Вселенной. Теперь нормальным наблюдениям за космосом угрожает новый промышленный проект, который будет расположен всего в нескольких километрах, пишет IFLScience.

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В последнее время астрономы сталкиваются с проблемами при наблюдении за космосом, которые связаны со спутниками Starlink и другими подобными группировками спутников. Они мешают наземным телескопом наблюдать за Вселенной из-за большой способности отражать солнечный свет. Теперь же новый промышленный мегапроект угрожает Паранальской обсерватории, управляемой Европейской южной обсерваторией.

AES Andes, дочерняя компания американского энергетического конгломерата AES Corporation, планирует построить недалеко от обсерватории заводы по производству водорода и аммиака, промышленный порт и тысячи генераторов на площади в 3000 гектаров.

Очень большой телескоп (VLT) Фото: wikipedia

Европейская южная обсерватория опубликовала заявление, призывающее правительство Чили, рассмотреть возможность переноса строительства данного проекта в другое место. Предполагается, что промышленный проект будет построен на расстоянии от 5 до 11 километров от Паранальской обсерватории, что значительно ухудшит возможности наблюдения за Вселенной.

Ученые заявили, что выбросы пыли во время строительства, повышенная турбулентность атмосферы и особенно световое загрязнение, создаваемое промышленным проектом, приведет к снижению качества проводимых наблюдений за космосом.

Из-за того, что над пустыней Атакама не сильно загрязнен воздух, а также отсутствуют источники светового загрязнения, это место является идеальным для астрономии. В Паранальской обсерватории находится Очень большой телескоп (VLT), а рядом с ним идет строительство Чрезвычайно большого телескопа (ELT).

С 1999 года с помощью телескопа VLT астрономы сделали немало важных открытий. Например, удалось получить первое прямое изображение планеты вне Солнечной системы и подтвердить то, что Вселенная расширяется с ускорением. Этот телескоп сыграл важную роль в изучение сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Что касается ELT, то это будет самый большой наземный телескоп такого рода в мире, и он может кардинально изменить то, что мы знаем о нашей Вселенной.

В Паранальской обсерватории находится Очень большой телескоп (VLT), а рядом с ним идет строительство Чрезвычайно большого телескопа (ELT) (на фото) Фото: ESO

Поможет ли обращение ученых к правительству Чили с просьбой перенести строительство промышленного мегапроекта в другое место, сказать сложно. Если же проект будет реализован, то мечты о раскрытии многих тайн Вселенной могут остаться лишь мечтами.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как микробы помогут колонизировать космос и создавать энергию.

Также Фокус писал о том, что в этом году срезу несколько частных компаний отправят свои посадочные модули на Луну для ее изучения. Начало этим миссиям проложит запуск на ракете компании SpaceX сразу двух посадочных аппаратов.