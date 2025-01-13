Астрономи можуть більше не побачити Всесвіту: загроза знаходиться в Чилі (фото)

Майбутній промисловий мегапроєкт може позбавити вчених можливості проводити спостереження за космосом.

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Над пустелею Атакама в Чилі розташована ділянка найтемнішого і найчистішого неба на Землі. Завдяки цьому там розташований Дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії. Він розташований на вершині гори Серро-Параналь, і з його допомогою астрономи зробили чимало важливих відкриттів про Всесвіт. Тепер нормальним спостереженням за космосом загрожує новий промисловий проєкт, який буде розташований лише за кілька кілометрів, пише IFLScience.

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Останнім часом астрономи стикаються з проблемами під час спостереження за космосом, які пов'язані із супутниками Starlink та іншими подібними угрупованнями супутників. Вони заважають наземним телескопам спостерігати за Всесвітом через велику здатність відбивати сонячне світло. Тепер же новий промисловий мегапроєкт загрожує Паранальській обсерваторії, керованій Європейською південною обсерваторією.

AES Andes, дочірня компанія американського енергетичного конгломерату AES Corporation, планує збудувати недалеко від обсерваторії заводи з виробництва водню та аміаку, промисловий порт і тисячі генераторів на площі в 3000 гектарів.

Дуже великий телескоп (VLT) Фото: wikipedia

Європейська південна обсерваторія опублікувала заяву, в якій закликає уряд Чилі розглянути можливість перенесення будівництва цього проєкту в інше місце. Передбачається, що промисловий проєкт буде побудований на відстані від 5 до 11 кілометрів від Паранальської обсерваторії, що значно погіршить можливості спостереження за Всесвітом.

Вчені заявили, що викиди пилу під час будівництва, підвищена турбулентність атмосфери і особливо світлове забруднення, створюване промисловим проєктом, призведе до зниження якості проведених спостережень за космосом.

Через те, що над пустелею Атакама не сильно забруднене повітря, а також відсутні джерела світлового забруднення, це місце є ідеальним для астрономії. У Паранальській обсерваторії розташований Дуже великий телескоп (VLT), а поруч із ним триває будівництво Надзвичайно великого телескопа (ELT).

З 1999 року за допомогою телескопа VLT астрономи зробили чимало важливих відкриттів. Наприклад, вдалося отримати перше пряме зображення планети за межами Сонячної системи і підтвердити те, що Всесвіт розширюється з прискоренням. Цей телескоп зіграв важливу роль у вивченні надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Що стосується ELT, то це буде найбільший наземний телескоп такого роду у світі, і він може кардинально змінити те, що ми знаємо про наш Всесвіт.

У Паранальській обсерваторії розташований Дуже великий телескоп (VLT), а поруч із ним триває будівництво Надзвичайно великого телескопа (ELT) (на фото) Фото: ESO

Чи допоможе звернення вчених до уряду Чилі з проханням перенести будівництво промислового мегапроекту в інше місце, сказати складно. Якщо ж проект буде реалізовано, то мрії про розкриття багатьох таємниць Всесвіту можуть залишитися лише мріями.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, як мікроби допоможуть колонізувати космос і створювати енергію.

Також Фокус писав про те, що цього року одразу кілька приватних компаній відправлять свої посадкові модулі на Місяць для його вивчення. Початок цим місіям прокладе запуск на ракеті компанії SpaceX відразу двох посадкових апаратів.