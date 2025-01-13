Самая быстрая звезда-вампир во Вселенной сжимается и скоро исчезнет: ученые нашли причину

Остаток умершей звезды, похожей на Солнце, является еще и одним из самых массивных среди себе подобных.

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Когда звезды белые карлики забирают слишком много материи у своих компаньонов, это неизбежно приводит к тому, что они взрываются сверхновой и исчезают. Ученые выяснили, что белый карлик с самым быстрым вращением вокруг своей оси среди всех подобных звезд во Вселенной взорвется сверхновой относительно скоро по космическим меркам. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Белый карлик под названием RX J0648.0–4418 входит в состав двойной звездной системы, где также находится звезда HD 49798. Двойная система расположена на расстоянии 1700 световых лет от нас в нашей галактике Млечный Путь.

RX J0648.0–4418 имеет массу, которая примерно в 1,2 раза больше массы Солнца и является самым быстро вращающимся белым карликом из всех известных во Вселенной. Один оборот вокруг своей оси белый карлик совершает за 13 секунд. Соседняя звезда HD 49798 имеет массу, которая в 1,5 раза больше массы Солнца.

Белые карлики рождаются, когда звезды похожие на Солнце умирают, сбрасывают свои внешние слои и остается массивный и очень плотный объект. Солнце превратится в белого карлика примерно через 5 млрд лет. Некоторые белые карлики рождаются в двойных звездных системах и продолжают свою жизнь за счет того, что как вампиры высасывают материю из своих компаньонов. Такое притягивание материи может способствовать быстрому увеличению скорости вращения белых карликов.

Звезды белые карлики часто по размеру похожи на Землю, но имеют огромную масу и плотность Фото: NASA

Но вращение RX J0648.0–4418 настолько быстрое, что его нельзя объяснить только поглощением материи соседней звезды. Авторы исследования выяснили, что быстрое вращение связано с тем, что данный белый карлик сжимается. Также ученые выяснили, что эта звезда –вампир, которая существует несколько миллионов лет, проживет еще относительно короткий по космическом меркам период времени.

RX J0648.0–4418 — это не просто самый быстро вращающийся белый карлик из всех известных, он также является одним из самых массивных, когда-либо подобных звезд. Большинство белых карликов имеют примерно 0,6 массы Солнца, но RX J0648.0–4418 в 2 раза массивнее. Когда он за счет накопления массы, которую он получает от соседней звезды, наберет массу в 1,4 раза больше, чем у Солнца, то он неизбежно взорвется сверхновой и исчезнет. Расчеты ученых показывают, что это произойдет примерно через 100 000 лет.

Хотя уничтожение этого белого карлика может произойти намного раньше, ведь скорость притягивания материи от звезды-компаньона будет расти по мере эволюции последней. Звезда HD 49798 будет увеличиваться в размерах и больше материи будет падать на белый карлик.

По словам ученых, эта двойная звездная система необычна еще и тем, что она является единственной рентгеновской двойной звездой, в которой белый карлик забирает материю у относительно небольшой звезды. Такие двойные системы встречаются очень редко.

Как уже писал Фокус, ученые могут больше не увидеть Вселенной, и угроза для астрономии находится в Чили. Будущий промышленный мегапроект может лишить ученых возможности проводить наблюдения за космосом.

Также Фокус писал о том, что исследование массивной черной дыры в далекой галактике позволило выяснить, что можно делать не только четкие изображения, но и видео таких объектов.