Найшвидша зірка-вампір у Всесвіті стискається і скоро зникне: вчені знайшли причину

Залишок померлої зірки, схожої на Сонце, є ще й одним із наймасивніших серед собі подібних.

Related video

Коли зірки білі карлики забирають занадто багато матерії у своїх компаньйонів, це неминуче призводить до того, що вони вибухають надновою і зникають. Вчені з'ясували, що білий карлик з найшвидшим обертанням навколо своєї осі серед усіх подібних зірок у Всесвіті вибухне надновою відносно скоро за космічними мірками. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Білий карлик під назвою RX J0648.0-4418 входить до складу подвійної зоряної системи, де також знаходиться зірка HD 49798. Подвійна система розташована на відстані 1700 світлових років від нас у нашій галактиці Чумацький Шлях.

RX J0648.0-4418 має масу, яка приблизно в 1,2 раза більша за масу Сонця і є найшвидше обертовим білим карликом з усіх відомих у Всесвіті. Один оберт навколо своєї осі білий карлик робить за 13 секунд. Сусідня зірка HD 49798 має масу, яка в 1,5 раза більша за масу Сонця.

Білі карлики народжуються, коли зірки, схожі на Сонце, помирають, скидають свої зовнішні шари і залишається масивний і дуже щільний об'єкт. Сонце перетвориться на білого карлика приблизно через 5 млрд років. Деякі білі карлики народжуються в подвійних зоряних системах і продовжують своє життя за рахунок того, що як вампіри висмоктують матерію зі своїх компаньйонів. Таке притягання матерії може сприяти швидкому збільшенню швидкості обертання білих карликів.

Зірки білі карлики часто за розміром схожі на Землю, але мають величезну масу і щільність Фото: NASA

Але обертання RX J0648.0-4418 настільки швидке, що його не можна пояснити тільки поглинанням матерії сусідньої зірки. Автори дослідження з'ясували, що швидке обертання пов'язане з тим, що цей білий карлик стискається. Також вчені з'ясували, що ця зірка-вампір, яка існує кілька мільйонів років, проживе ще відносно короткий за космічними мірками період часу.

RX J0648.0-4418 — це не просто найшвидше обертається білий карлик з усіх відомих, він також є одним з наймасивніших, коли-небудь подібних зірок. Більшість білих карликів мають приблизно 0,6 маси Сонця, але RX J0648.0-4418 у 2 рази масивніший. Коли він за рахунок накопичення маси, яку він отримує від сусідньої зірки, набере масу в 1,4 раза більшу, ніж у Сонця, то він неминуче вибухне надновою і зникне. Розрахунки вчених показують, що це станеться приблизно через 100 000 років.

Хоча знищення цього білого карлика може статися набагато раніше, адже швидкість притягання матерії від зірки-компаньйона зростатиме в міру еволюції останньої. Зірка HD 49798 збільшуватиметься в розмірах і більше матерії падатиме на білий карлик.

За словами вчених, ця подвійна зоряна система незвичайна ще й тим, що вона є єдиною рентгенівською подвійною зіркою, в якій білий карлик забирає матерію у відносно невеликої зірки. Такі подвійні системи зустрічаються дуже рідко.

Як уже писав Фокус, вчені можуть більше не побачити Всесвіту, і загроза для астрономії знаходиться в Чилі. Майбутній промисловий мегапроект може позбавити вчених можливості проводити спостереження за космосом.

Також Фокус писав про те, що дослідження масивної чорної діри в далекій галактиці дало змогу з'ясувати, що можна робити не тільки чіткі зображення, а й відео таких об'єктів.