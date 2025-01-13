Найшвидша зірка-вампір у Всесвіті стискається і скоро зникне: вчені знайшли причину
Залишок померлої зірки, схожої на Сонце, є ще й одним із наймасивніших серед собі подібних.
Коли зірки білі карлики забирають занадто багато матерії у своїх компаньйонів, це неминуче призводить до того, що вони вибухають надновою і зникають. Вчені з'ясували, що білий карлик з найшвидшим обертанням навколо своєї осі серед усіх подібних зірок у Всесвіті вибухне надновою відносно скоро за космічними мірками. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.
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Білий карлик під назвою RX J0648.0-4418 входить до складу подвійної зоряної системи, де також знаходиться зірка HD 49798. Подвійна система розташована на відстані 1700 світлових років від нас у нашій галактиці Чумацький Шлях.
RX J0648.0-4418 має масу, яка приблизно в 1,2 раза більша за масу Сонця і є найшвидше обертовим білим карликом з усіх відомих у Всесвіті. Один оберт навколо своєї осі білий карлик робить за 13 секунд. Сусідня зірка HD 49798 має масу, яка в 1,5 раза більша за масу Сонця.
Білі карлики народжуються, коли зірки, схожі на Сонце, помирають, скидають свої зовнішні шари і залишається масивний і дуже щільний об'єкт. Сонце перетвориться на білого карлика приблизно через 5 млрд років. Деякі білі карлики народжуються в подвійних зоряних системах і продовжують своє життя за рахунок того, що як вампіри висмоктують матерію зі своїх компаньйонів. Таке притягання матерії може сприяти швидкому збільшенню швидкості обертання білих карликів.
Але обертання RX J0648.0-4418 настільки швидке, що його не можна пояснити тільки поглинанням матерії сусідньої зірки. Автори дослідження з'ясували, що швидке обертання пов'язане з тим, що цей білий карлик стискається. Також вчені з'ясували, що ця зірка-вампір, яка існує кілька мільйонів років, проживе ще відносно короткий за космічними мірками період часу.
RX J0648.0-4418 — це не просто найшвидше обертається білий карлик з усіх відомих, він також є одним з наймасивніших, коли-небудь подібних зірок. Більшість білих карликів мають приблизно 0,6 маси Сонця, але RX J0648.0-4418 у 2 рази масивніший. Коли він за рахунок накопичення маси, яку він отримує від сусідньої зірки, набере масу в 1,4 раза більшу, ніж у Сонця, то він неминуче вибухне надновою і зникне. Розрахунки вчених показують, що це станеться приблизно через 100 000 років.
Хоча знищення цього білого карлика може статися набагато раніше, адже швидкість притягання матерії від зірки-компаньйона зростатиме в міру еволюції останньої. Зірка HD 49798 збільшуватиметься в розмірах і більше матерії падатиме на білий карлик.
За словами вчених, ця подвійна зоряна система незвичайна ще й тим, що вона є єдиною рентгенівською подвійною зіркою, в якій білий карлик забирає матерію у відносно невеликої зірки. Такі подвійні системи зустрічаються дуже рідко.
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