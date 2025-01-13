Спагетти и свет: астрономов ждал сюрприз при изучении черной дыры, нашли нечто странное
Ученые увидели, как сверхмассивная черная дыра, которая поглощает окружающую материю, дважды вспыхнула во время очень редкого события.
Астрономы наблюдали событие приливного разрушения с двойной вспышкой света, когда черная дыра превращала в спагетти неудачливую звезду. Но подобные события происходят, когда сверхмассивная черная дыра уничтожает двойную звездную систему. Новое отрытые помогает лучше разобраться в физике питания черных дыр. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.
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События приливного разрушения (TDE) происходят, когда звезда, подлетевшая близко к сверхмассивной черной дыре, распадается на части и возникает очень яркая вспышка света, видимая на расстоянии в миллиарды световых лет. Очень редко можно увидеть, что во время TDE происходит две и больше вспышки яркого света, когда черная дыра разрушает двойную звезду. Именно это наблюдали астрономы в галактике WISEA J122045.05+493304.7 на расстоянии 408 млн световых лет от нас.
Первая вспышка света, связанная с TDE, получившая название ASASSN-22ci, была обнаружена в феврале 2022 года. Ученые решили, что сверхмассивная черная дыра начала разрушать близкую к ней звезду. Но в феврале 2024 года астрономы обнаружили повторную вспышку, но она была похожа на предыдущую. И это было очень необычно.
Все указывало на то, что черная дыра с массой в 3 раз больше массы Солнца уничтожила звезду с почти такой же массой, как у Солнца. Ничего не указывало на то, что две вспышки связаны с разрушением двух звезд.
Когда звезды оказываются слишком близко к сверхмассивной черной дыре, то ее огромная гравитация создает мощные приливные силы. Эти силы сжимают звезду по горизонтали и растягивают по вертикали. В результате звезда превращается в нечто похожее на спагетти, а потому этот процесс называется спагеттификацией. Это "спагетти" закручивается вокруг черной дыры и часть материи затем попадает в недра этого объекта.
Считается, что двойные вспышки во время TDE связаны с механизмом Хилла, когда черная дыра уничтожает двойную звездную систему. При этом одна звезда уничтожается, а вторая удаляется от черной дыры. Хотя со временем она может приблизиться к ней и также быть уничтоженной. Пока неизвестно, приблизились ли к черной дыре две звезды или одна, хотя первый вариант возможен.
Авторы исследования пришли к выводу, что однородность двух вспышек ASASSN-22ci, по-видимому, указывает на то, что они являются результатом многократного разрушения черной дырой одной и той же звезды. Чтобы подтвердить свою теорию астрономы намерены провести наблюдение за черной дырой в феврале 2026 году, когда они ожидают появление третьей вспышки во время TDE.
Хотя возможно звезда была полностью разрушена во время второй вспышки и третьей не будет. Также остается вероятность того, что две вспышки, несмотря на свою однородность, все же связаны с двумя уничтоженными звездами. Астрономы продолжат наблюдение за черной дырой в ближайшем будущем, ведь она может показать новые сюрпризы.
Как уже писал Фокус, самая быстрая звезда-вампир во Вселенной сжимается и скоро исчезнет. Ученые нашли этому причину. Остаток умершей звезды, похожей на Солнце, является еще и одним из самых массивных среди себе подобных.
Также Фокус писал о том, что масштабные наблюдения за космосом оказались под угрозой. Астрономы требуют решить проблему ведь иначе наблюдать за Вселенной станет почти невозможно.