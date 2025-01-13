Спагетти и свет: астрономов ждал сюрприз при изучении черной дыры, нашли нечто странное

Ученые увидели, как сверхмассивная черная дыра, которая поглощает окружающую материю, дважды вспыхнула во время очень редкого события.

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Астрономы наблюдали событие приливного разрушения с двойной вспышкой света, когда черная дыра превращала в спагетти неудачливую звезду. Но подобные события происходят, когда сверхмассивная черная дыра уничтожает двойную звездную систему. Новое отрытые помогает лучше разобраться в физике питания черных дыр. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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События приливного разрушения (TDE) происходят, когда звезда, подлетевшая близко к сверхмассивной черной дыре, распадается на части и возникает очень яркая вспышка света, видимая на расстоянии в миллиарды световых лет. Очень редко можно увидеть, что во время TDE происходит две и больше вспышки яркого света, когда черная дыра разрушает двойную звезду. Именно это наблюдали астрономы в галактике WISEA J122045.05+493304.7 на расстоянии 408 млн световых лет от нас.

Первая вспышка света, связанная с TDE, получившая название ASASSN-22ci, была обнаружена в феврале 2022 года. Ученые решили, что сверхмассивная черная дыра начала разрушать близкую к ней звезду. Но в феврале 2024 года астрономы обнаружили повторную вспышку, но она была похожа на предыдущую. И это было очень необычно.

Все указывало на то, что черная дыра с массой в 3 раз больше массы Солнца уничтожила звезду с почти такой же массой, как у Солнца. Ничего не указывало на то, что две вспышки связаны с разрушением двух звезд.

Когда звезды оказываются слишком близко к сверхмассивной черной дыре, то ее огромная гравитация создает мощные приливные силы. Эти силы сжимают звезду по горизонтали и растягивают по вертикали. В результате звезда превращается в нечто похожее на спагетти, а потому этот процесс называется спагеттификацией. Это "спагетти" закручивается вокруг черной дыры и часть материи затем попадает в недра этого объекта.

Когда звезды оказываются слишком близко к сверхмассивной черной дыре, то ее огромная гравитация создает мощные приливные силы. Эти силы сжимают звезду по горизонтали и растягивают по вертикали. В результате звезда превращается в нечто похожее на спагетти, а потому этот процесс называется спагеттификацией. Иллюстрация Фото: space.com

Считается, что двойные вспышки во время TDE связаны с механизмом Хилла, когда черная дыра уничтожает двойную звездную систему. При этом одна звезда уничтожается, а вторая удаляется от черной дыры. Хотя со временем она может приблизиться к ней и также быть уничтоженной. Пока неизвестно, приблизились ли к черной дыре две звезды или одна, хотя первый вариант возможен.

Авторы исследования пришли к выводу, что однородность двух вспышек ASASSN-22ci, по-видимому, указывает на то, что они являются результатом многократного разрушения черной дырой одной и той же звезды. Чтобы подтвердить свою теорию астрономы намерены провести наблюдение за черной дырой в феврале 2026 году, когда они ожидают появление третьей вспышки во время TDE.

Хотя возможно звезда была полностью разрушена во время второй вспышки и третьей не будет. Также остается вероятность того, что две вспышки, несмотря на свою однородность, все же связаны с двумя уничтоженными звездами. Астрономы продолжат наблюдение за черной дырой в ближайшем будущем, ведь она может показать новые сюрпризы.

Как уже писал Фокус, самая быстрая звезда-вампир во Вселенной сжимается и скоро исчезнет. Ученые нашли этому причину. Остаток умершей звезды, похожей на Солнце, является еще и одним из самых массивных среди себе подобных.

Также Фокус писал о том, что масштабные наблюдения за космосом оказались под угрозой. Астрономы требуют решить проблему ведь иначе наблюдать за Вселенной станет почти невозможно.