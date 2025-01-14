Найдены первые инструменты на Земле: археологи уверены, что их создали не люди (фото)

Ученые считают, что древние люди просто скопировали технологию, которая была изобретена до появления нашего вида.

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Древние артефакты были найдены на полуострове Хома в Кении – место, которое по праву называется "колыбелью человечества" и датируется тремя миллионами лет. Там нашли первые на Земле инструменты, которые создали совсем не люди, пишет Earth.com.

Инструменты, которые представляют собой заостренные пластины, были созданы ранними гомининами парантропами ("Paranthropus"). Они считаются первым дочеловеческим видом, который развил навык прямохождения.

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Отмечается, что в регионе, где нашли древние инструменты, также были найдены останки "Люси", окаменелость самки Australopithecus afarensis, который был дочеловеческим видом, жившим более 3 млн лет назад.

Найденные древние инструменты парантропов Фото: Science

Найденные заостренные камни парантропы использовали для очистки и нарезки фруктов, овощей, а также разделки мяса животных. По словам ученых из Городского университета Нью-Йорка, эти орудия являются технологическим прорывом, которые позволил гомининам получить доступ к новым источникам пищи, подпитывая физическое и когнитивное развитие.

Ведущий археолог Том Пламмер назвал набор орудий труда поворотным моментом.

"С точки зрения технологий, я думаю, что эта технология является самым важным технологическим новшеством, которое когда-либо происходило в истории человечества", — заявил экспрет.

Это новшество проложило путь к разработке более сложных орудий труда и поведения и в конечном итоге определило ход эволюции человека.

Пламмер подчеркнул, что рядом с этими древними инструментами также была найдена окаменелость зуба парантропа. Это говорит о том, что передовое изготовление орудий не было технологией, изобретенной прямыми предками Homo sapiens.

Предки человека скопировали технологию, а затем использовали ее для доминирования над ранними гомининами.

Парантропы — это интригующая группа ранних родственников человека, которые бродили по Африке примерно 2,7–1,2 миллиона лет назад. Они выделялись сильными, крепкими чертами, включая массивные челюсти и коренные зубы, которые подходили для пережевывания жестких, волокнистых растений.

В сравнении с людьми, у парантропов был относительно небольшой мозг. Правда, строение черепа позволяло парантропам жевать более жесткую еду, соответствующую их рациону.

Хотя современные люди (Homo sapiens) появились около 300 000 лет назад, корни инноваций уходят гораздо дальше в прошлое, считает ведущий эксперт Рик Поттс.

Эти результаты показывают, что ключевые формы поведения, такие как изготовление орудий труда, не возникали быстро, а развивались постепенно в течение очень длительного периода в 6 млн лет.

Напомним, оружие возрастом 300 тыс. лет раскрывает секреты древних мастеров. Исследовав палку для метания возрастом 300 тыс. лет, ученые раскрыли процесс создания этого артефакта.