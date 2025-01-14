Знайдено перші інструменти на Землі: археологи впевнені, що їх створили не люди (фото)

Учені вважають, що стародавні люди просто скопіювали технологію, яку було винайдено до появи нашого виду.

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Стародавні артефакти були знайдені на півострові Хома в Кенії — місце, яке по праву називається "колискою людства" і датується трьома мільйонами років. Там знайшли перші на Землі інструменти, які створили зовсім не люди, пише Earth.com.

Інструменти, які являють собою загострені пластини, були створені ранніми гомінінами парантропами ("Paranthropus"). Вони вважаються першим долюдським видом, який розвинув навичку прямоходіння.

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Зазначається, що в регіоні, де знайшли стародавні інструменти, також було знайдено рештки "Люсі", скам'янілість самки Australopithecus afarensis, який був долюдським видом, який жив понад 3 млн років тому.

Знайдені стародавні інструменти парантропів Фото: Khoisan

Знайдені загострені камені парантропи використовували для очищення і нарізки фруктів, овочів, а також оброблення м'яса тварин. За словами вчених з Міського університету Нью-Йорка, ці знаряддя є технологічним проривом, що дозволив гомінінам отримати доступ до нових джерел їжі, підживлюючи фізичний і когнітивний розвиток.

Провідний археолог Том Пламмер назвав набір знарядь праці поворотним моментом.

"З погляду технологій, я думаю, що ця технологія є найважливішим технологічним нововведенням, яке коли-небудь відбувалося в історії людства", — заявив експрет.

Це нововведення проклало шлях до розроблення складніших знарядь праці та поведінки та в кінцевому підсумку визначило хід еволюції людини.

Пламмер підкреслив, що поруч із цими стародавніми інструментами також було знайдено скам'янілість зуба парантропа. Це свідчить про те, що передове виготовлення знарядь не було технологією, винайденою прямими предками Homo sapiens.

Предки людини скопіювали технологію, а потім використовували її для домінування над ранніми гомінінами.

Парантропи — це інтригуюча група ранніх родичів людини, які бродили Африкою приблизно 2,7-1,2 мільйона років тому. Вони вирізнялися сильними, міцними рисами, включно з масивними щелепами і корінними зубами, які підходили для пережовування жорстких, волокнистих рослин.

Порівняно з людьми, у парантропів був відносно невеликий мозок. Щоправда, будова черепа давала змогу парантропам жувати більш жорстку їжу, відповідну їхньому раціону.

Хоча сучасні люди (Homo sapiens) з'явилися близько 300 000 років тому, коріння інновацій сягає набагато далі в минуле, вважає провідний експерт Рік Поттс.

Ці результати показують, що ключові форми поведінки, такі як виготовлення знарядь праці, не виникали швидко, а розвивалися поступово впродовж дуже тривалого періоду в 6 млн років.

Нагадаємо, зброя віком 300 тис. років розкриває секрети стародавніх майстрів. Дослідивши палицю для метання віком 300 тис. років, учені розкрили процес створення цього артефакту.