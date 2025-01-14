Мила знахідка: знайдений в Японії артефакт причарував дослідників

Археологи знайшли унікальний артефакт культури Дзьомон, який заінтригував дослідників. Маленька глиняна фігурка, схожа на людину, отримала ім’я Добан-кун.

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Добан-кун, невеликий артефакт заввишки лише 5,8 см і вагою 48,4 грама, привернув увагу археологів. Цю пласку глиняну фігурку знайшли поблизу Кам'яних кіл Ою, історичної пам'ятки японської культури Дзьомон, пише Live Science.

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Вважається, що ці кола, датовані приблизно 2000 роками до нашої ери, використовували для ритуалів і як маркери для могил періоду Дзьомон, що охоплює приблизно 14000-300 рр. до н. е.

Цей період відзначався осілим способом життя, попри відсутність великомасштабного сільського господарства. Люди цієї епохи демонстрували виняткову майстерність, створюючи складні керамічні вироби, прикраси та знаряддя праці з таких матеріалів, як камінь, кістка та ріг.

Серед численних артефактів, знайдених на цьому місці, виділяється Добан-кун. Дослідники вважають, що ця глиняна фігурка могла слугувати лічильником. Її конструкція має отвори та заглиблення, кожне з яких відповідає числовим значенням: рот — 1, очі — 2, груди — 3 і 4, а вертикальна лінія кружечків — 5. Додаткові кола на потилиці означають 6. Цікаво, що канал з'єднує отвір у нижній частині фігури з ротом, що змусило декого припустити, що це може бути жіноча фігура, через що фігурку неофіційно називають Добан-тян.

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Незалежно від того, чи був Добан-кун лічильним пристроєм, чи ритуальним об'єктом, він дає змогу зазирнути у часи культури Дзьомон. Дослідники продовжують вивчати цей артефакт, і він залишається свідченням креативності та винахідливості однієї з найдавніших культур Японії.

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