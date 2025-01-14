Милая находка: найденный в Японии артефакт очаровал исследователей

Археологи нашли уникальный артефакт культуры Дзёмон, который заинтриговал исследователей. Маленькая глиняная фигурка, похожая на человека, получила имя Добан-кун.

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Добан-кун, небольшой артефакт высотой всего 5,8 см и весом 48,4 грамма, привлек внимание археологов. Эту плоскую глиняную фигурку нашли вблизи Каменных кругов Ою, исторического памятника японской культуры Дзёмон, пишет Live Science.

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Считается, что эти круги, датированные примерно 2000 годами до нашей эры, использовали для ритуалов и в качестве маркеров для могил периода Дзьомон, охватывающего примерно 14000-300 гг. до н. э.

Этот период отличался оседлым образом жизни, несмотря на отсутствие крупномасштабного сельского хозяйства. Люди этой эпохи демонстрировали исключительное мастерство, создавая сложные керамические изделия, украшения и орудия труда из таких материалов, как камень, кость и рог.

Среди многочисленных артефактов, найденных на этом месте, выделяется Добан-кун. Исследователи считают, что эта глиняная фигурка могла служить счетчиком. Ее конструкция имеет отверстия и углубления, каждое из которых соответствует числовым значениям: рот — 1, глаза — 2, грудь — 3 и 4, а вертикальная линия кружочков — 5. Дополнительные круги на затылке означают 6. Интересно, что канал соединяет отверстие в нижней части фигуры со ртом, что заставило некоторых предположить, что это может быть женская фигура, из-за чего фигурку неофициально называют Добан-тян.

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Независимо от того, был ли Добан-кун счетным устройством или ритуальным объектом, он позволяет заглянуть во времена культуры Дзёмон. Исследователи продолжают изучать этот артефакт, и он остается свидетельством креативности и изобретательности одной из древнейших культур Японии.

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