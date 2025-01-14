Меняет представление о Вселенной: астрономы обнаружили больше скрытых черных дыр, чем ожидалось

Если новые наблюдения подтвердятся, то придется менять теоретические модели эволюции галактик.

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Астрономы более точно определили количество скрытых сверхмассивных черных дыр во Вселенной и оказалось, что их намного больше, чем считалось ранее. Эти черные дыры в миллионы и миллиарды раз больше Солнца по массе. Это открытие может помочь ученым понять, как сверхмассивные черные дыры становятся такими большими и прояснить решающую роль, которую они играют в эволюции галактик. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Gizmodo.

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Считается, что в центре каждой большой галактики находится сверхмассивная черная дыра. Но проверить это очень сложно, ведь ученые не могут подсчитать триллионы сверхмассивных черных дыр, которые существуют во Вселенной. Поэтому ученые могут оценить общее количество огромных черных дыр на основе гораздо меньшей выборки.

Черные дыры имеют настолько сильную гравитацию, что даже свет не может покинуть их окрестности за определенной границей, известной как горизонт событий. Но за пределами горизонта событий окрестности черной дыры очень яркие, ведь там находится облако из горячего газа и пыли, известное как аккреционный диск. Дело в том, что нагревает этот материал гравитация, создающая очень сильное трение. Поэтому газ нагревается до сотен тысяч градусов Цельсия и светится очень ярко.

В то же время газ и пыль, окружающие этот яркий диск, часто блокируют его яркий свет, который могли бы увидеть космические или наземные телескопы. Особенно если аккреционный диск обращен к Земле не "лицом", а виден с ребра. Поэтому черная дыра оказывается скрытой от обзора, ведь ее можно увидеть только благодаря излучению из окружающего диска. И все же свет от аккреционного диска может быть поглощен, а затем снова выпущен в виде инфракрасного излучения облаком окружающего диск газа. Благодаря этому ученые с помощью космических телескопов смогли провести наблюдение за многими скрытыми черными дырами и выяснить, сколько же их на самом деле скрывается во Вселенной от обзора.

Сверхмассивная черная дыра, окруженная газом и пылью, в инфракрасном свете (вверху слева), видимом свете (вверху справа) и рентгеновских лучах низкой и высокой энергии (внизу слева и справа) Фото: NASA

Как показало исследование, 35% сверхмассивных черных дыр скрыты окружающими их газом и пылью. Это открытие указывает на то, что количество скрытых черных дыр больше, чем считалось ранее, поскольку прошлые наблюдения показали, что только 15% сверхмассивных черных дыр были скрыты таким образом.

Астрономы считают, что на самом деле количество скрытых и видимых сверхмассивных черных дыр должно быть ближе к 50% на 50% на основе моделей роста галактик. Если же новые наблюдения подтвердятся, и окажется, что скрытых сверхмассивных черных дыр меньше, то придется менять теоретические модели эволюции галактик.

По словам ученых, если бы не существовало сверхмассивных черных дыр, то галактики были бы намного больше. Например, в нашей галактике Млечный Путь из-за этого было бы больше звезд. И это всего лишь один пример того, как сверхмассивные черные дыры могут влиять на эволюцию галактики.

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