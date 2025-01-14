Змінює уявлення про Всесвіт: астрономи виявили більше прихованих чорних дір, ніж очікувалося

Якщо нові спостереження підтвердяться, то доведеться змінювати теоретичні моделі еволюції галактик.

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Астрономи більш точно визначили кількість прихованих надмасивних чорних дір у Всесвіті і виявилося, що їх набагато більше, ніж вважалося раніше. Ці чорні діри в мільйони і мільярди разів більші за Сонце за масою. Це відкриття може допомогти вченим зрозуміти, як надмасивні чорні діри стають такими великими і прояснити вирішальну роль, яку вони відіграють в еволюції галактик. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Gizmodo.

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Вважається, що в центрі кожної великої галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Але перевірити це дуже складно, адже вчені не можуть підрахувати трильйони надмасивних чорних дір, які існують у Всесвіті. Тому вчені можуть оцінити загальну кількість величезних чорних дір на основі набагато меншої вибірки.

Чорні діри мають настільки сильну гравітацію, що навіть світло не може покинути їхні околиці за певною межею, відомою як горизонт подій. Але за межами горизонту подій околиці чорної діри дуже яскраві, адже там міститься хмара з гарячого газу та пилу, відома як акреційний диск. Річ у тім, що нагріває цей матеріал гравітація, яка створює дуже сильне тертя. Тому газ нагрівається до сотень тисяч градусів Цельсія і світиться дуже яскраво.

Водночас газ і пил, що оточують цей яскравий диск, часто блокують його яскраве світло, яке могли б побачити космічні або наземні телескопи. Особливо якщо аккреційний диск звернений до Землі не "обличчям", а видно з ребра. Тож чорна діра виявляється прихованою від огляду, адже її можна побачити лише завдяки випромінюванню з навколишнього диска. І все ж світло від аккреційного диска може бути поглинуте, а потім знову випущене у вигляді інфрачервоного випромінювання хмарою газу, що оточує диск. Завдяки цьому вчені за допомогою космічних телескопів змогли провести спостереження за багатьма прихованими чорними дірами і з'ясувати, скільки ж їх насправді ховається у Всесвіті від огляду.

Надмасивна чорна діра, оточена газом і пилом, в інфрачервоному світлі (угорі ліворуч), видимому світлі (угорі праворуч) і рентгенівських променях низької та високої енергії (унизу зліва та праворуч) Фото: NASA

Як показало дослідження, 35% надмасивних чорних дір приховані газом і пилом, що їх оточують. Це відкриття вказує на те, що кількість прихованих чорних дір більша, ніж вважали раніше, оскільки минулі спостереження засвідчили, що тільки 15% надмасивних чорних дір були приховані таким чином.

Астрономи вважають, що насправді кількість прихованих і видимих надмасивних чорних дір має бути ближчою до 50% на 50% на основі моделей зростання галактик. Якщо ж нові спостереження підтвердяться, і виявиться, що прихованих надмасивних чорних дір менше, то доведеться змінювати теоретичні моделі еволюції галактик.

За словами вчених, якби не існувало надмасивних чорних дір, то галактики були б набагато більшими. Наприклад, у нашій галактиці Чумацький Шлях через це було б більше зірок. І це всього лише один приклад того, як надмасивні чорні діри можуть впливати на еволюцію галактики.

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