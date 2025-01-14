Ядерный двигатель от NASA поможет в 2 раза быстрее добраться до Марса: у него есть особенность

NASA планирует использовать роботов для сборки в космосе панелей радиатора ядерного электрического двигателя.

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Одной из главных целей в исследовании космоса является отправка людей на Марс. Однако это требует решения многих инженерных проблем. Если с существующими двигателями полет на Марс туда и обратно может занять 2-3 года, то ядерный электрический двигатель позволит это сделать в 2-3 раза быстрее. Ученые из NASA не только работают над созданием эффективного ядерного электрического двигателя, но занялись разработкой системы модульного сборного радиатора для таких двигателей под названием MARVL. Эта система позволит быстрее воплотить в жизнь идею о быстрых полетах на Марс, пишет Interesting Engineering.

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Проект MARVL сосредоточен на разработке модульной системы рассеивания тепла для ядерного электрического двигателя. Эта система будет состоять из более мелких компонентов, которые можно собрать с помощью роботов в космосе.

Ядерный электрический двигатель использует ядерный реактор для выработки электроэнергии. Затем это электричество используется для ионизации и ускорения газов, создавая мощную тягу для движения космического корабля.

Но ядерному реактору необходимо создавать огромное количество тепла для путешествий в далекий космос, которое нужно рассеивать с помощью панелей радиатора. Традиционные конструкции предполагали гигантские радиаторы, которые невозможно поместить внутри обтекателя ракеты.

При полном выдвижении рассеивающие тепло панели радиатора растянулись бы, покрывая площадь, примерно эквивалентную футбольному полю. Поэтому размещение такого радиатора в ракете было названо основной проблемой проектирования.

Вот тут-то и появляется проект MARVL. Модульные сборные радиаторы направлены на решение этой проблемы, позволяя собирать систему радиаторов в космосе. Вместо того, чтобы запускать всю систему сразу, можно перевозить отдельные компоненты. Такой подход обеспечивает большую гибкость в проектировании и транспортировке.

NASA планирует использовать роботов для сборки в космосе панелей радиаторов ядерного электрического двигателя. Эти панели будут способствовать перемещению жидкометаллического охладителя, такого как сплав натрия и калия, для эффективного рассеивания тепла.

Проект MARVL уже получил финансирование и у ученых есть два года на создание рабочего прототипа в более мелком масштабе. Ученые из NASA намерены провести наземную демонстрацию конструкции MARVL по истечении этого периода.

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