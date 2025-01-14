Таким будет Солнце: обнаружена звезда, которая находится ближе всего к черной дыре (фото)

Астрономы предполагают, что странное поведение далекой черной дыры можно объяснить наличием самого близкого известного объекта к горизонту событий черной дыры.

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С помощью рентгеновского космического телескопа XMM-Newton, астрономы обнаружили, что сверхмассивная черная дыра, уже известная своим загадочным поведением, продемонстрировала еще одно странное явление. Ученые считают, что звезда белый карлик, который находится чрезвычайно близко к черной дыре, является причиной все более частых взрывов высокоэнергетического света. Таким образом белый карлик является самым близким известным объектом к горизонту событий черной дыры. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Ученые еще в 2018 году впервые выяснили, что сверхмассивная черная дыра 1ES 1927+654 (ее масса в 1 млн раз больше, чем у Солнца), расположенная на расстоянии примерно 270 млн световых лет от нас, имеет странное поведение. Окружающее черную дыру облако плазмы, известное как корона, исчезло, а затем снова появилось. Это было то, чего астрономы никогда раньше не видели вокруг черной дыры.

Все стало еще более странным, когда астрономы обнаружили всплески рентгеновского излучения, которое выходит из окрестностей черной дыры 1ES 1927+654 с ускоряющейся частотой. В течение двух лет частота этих высокоэнергетических вспышек света увеличилась с одного раза в 18 минут до одного раза в 7 минут. Это также беспрецедентное поведение для черной дыры.

В течение короткого времени корона черной дыры 1ES 1927+654 была самым ярким источником рентгеновского излучения, видимого в космосе. Поэтому астрономы решили выяснить причину этого явления и результаты исследования они представили 13 января этого года.

Ученые считают, что рентгеновское излучение создает облако быстро движущейся плазмы в непосредственной близости от черных дыр. Этот высокоэнергетический свет с гораздо меньшей вероятностью выходит из более удаленных мест от черных дыр, где более холодная плазма движется медленнее.

Иллюстрация показывает, как белый карлик вращается очень близко к горизонту событий черной дыры Фото: NASA

Астрономы определили, что то, что вызывает появление рентгеновского излучения находится всего в нескольких миллионах километров от горизонта событий сверхмассивной черной дыры. Горизонт событий — это невидимая граница вокруг каждой черной дыры, где гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может вырваться обратно в космос.

Ученые предложили две теории, которые объясняют странное поведение черной дыры 1ES 1927+654.

Первая теория гласит, что происходят колебания короны черной дыры и если она начинает сжиматься, то колебания становятся быстрее, чем ближе находится плазма к черной дыре. Но короны черных дыр остаются очень загадочными явлениями.

Поэтому астрономы больше склоняются ко второй теории, согласно которой странное поведение черной дыры можно объяснить наличием рядом с ней звезды белого карлика с массой примерно 10% от массы Солнца. Если белый карлик вращается на очень близком по космическим меркам расстоянии вокруг черной дыры, то он выпускает гравитационные волны. Близкое расположение белого карлика увеличивает частоту рентгеновского излучения.

Примерно так выглядит черная дыра 1ES 1927+654. Иллюстрация Фото: NASA

Хотя этот белый карлик находится очень близко к черной дыре, астрономы считают, что еще долго он не будет уничтожен черной дырой и не поглощен ею. Дело в том, что белый карлик сбрасывает с себя внешние слои и это отталкивает его назад и удерживает относительно далеко от горизонта событий черной дыры.

Белые карлики называют мертвыми звездами, ведь это остатки умерших звезд, похожих на Солнце. Наша родная звезда примерно через 5 миллиардов лет также станет белым карликом. Белые карлики очень маленькие звезды, размером с Землю, и в то же время чрезвычайно плотные, а потому черным дырам их сложно быстро уничтожить, говорят ученые.

Авторы исследования говорят, что если вокруг черной дыры действительно вращается белый карлик, то это самый близкий известный объект, который был обнаружен возле черной дыры. Теперь ученые намерены увидеть этот белый карлик с помощью детекторов гравитационных волн.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили необычное явление во время изучения еще одной массивной черной дыры. Он связано с уничтожением звезд.

Фокус также писал о том, что случилось за полвека с флагами США, которые оставили астронавты NASA на Луне.