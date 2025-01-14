Ядерний двигун від NASA допоможе у 2 рази швидше дістатися Марса: у нього є особливість

NASA планує використовувати роботів для складання в космосі панелей радіатора ядерного електричного двигуна.

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Однією з головних цілей у дослідженні космосу є відправка людей на Марс. Однак це вимагає вирішення багатьох інженерних проблем. Якщо з наявними двигунами політ на Марс туди і назад може тривати 2-3 роки, то ядерний електричний двигун дасть змогу це зробити у 2-3 рази швидше. Науковці з NASA не тільки працюють над створенням ефективного ядерного електричного двигуна, але зайнялися розробкою системи модульного збірного радіатора для таких двигунів під назвою MARVL. Ця система дозволить швидше втілити в життя ідею про швидкі польоти на Марс, пише Interesting Engineering.

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Проєкт MARVL зосереджений на розробці модульної системи розсіювання тепла для ядерного електричного двигуна. Ця система складатиметься з дрібніших компонентів, які можна зібрати за допомогою роботів у космосі.

Ядерний електричний двигун використовує ядерний реактор для вироблення електроенергії. Потім ця електрика використовується для іонізації та прискорення газів, створюючи потужну тягу для руху космічного корабля.

Але ядерному реактору необхідно створювати величезну кількість тепла для подорожей у далекий космос, яке потрібно розсіювати за допомогою панелей радіатора. Традиційні конструкції передбачали гігантські радіатори, які неможливо помістити всередині обтічника ракети.

За повного висування панелі радіатора, що розсіюють тепло, розтягнулися б, покриваючи площу, приблизно еквівалентну футбольному полю. Тому розміщення такого радіатора в ракеті було названо основною проблемою проектування.

Ось тут-то і з'являється проект MARVL. Модульні збірні радіатори спрямовані на вирішення цієї проблеми, даючи змогу збирати систему радіаторів у космосі. Замість того, щоб запускати всю систему відразу, можна перевозити окремі компоненти. Такий підхід забезпечує більшу гнучкість у проєктуванні та транспортуванні.

NASA планує використовувати роботів для складання в космосі панелей радіаторів ядерного електричного двигуна. Ці панелі сприятимуть переміщенню рідкометалевого охолоджувача, такого як сплав натрію і калію, для ефективного розсіювання тепла.

Проєкт MARVL уже отримав фінансування, і вчені мають два роки на створення робочого прототипу в дрібнішому масштабі. Вчені з NASA мають намір провести наземну демонстрацію конструкції MARVL після закінчення цього періоду.

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