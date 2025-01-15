Крупнейшая река Земли развернулась вспять: что заставило 6400 км воды двигаться в обратную сторону

Студент-геолог исследовал поток речных отложений, когда заметил нечто странное — миллионы лет назад река двигалась в другом направлении.

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Река Амазонка является крупнейшей дренажно системой в мире по объему воды и ее водосборному бассейну. Протяжность реки составляет около 6 40 километров и протекает она из Анд в Перу, пересекая Южную Америку, а затем впадая в Атлантический океан, пишет IFLScience.

Почти 20 лет назад Рассел Мейпс, будучи аспирантом-геологом в Университете Северной Каролины, пытался исследовать поток речных отложений от Анд до Атлантического океана, когда он наткнулся на нечто действительно странное. Ученый исследовал осадочные отложения в центре Южной Америки и обнаружил древние куски драгоценного камня циркона, которые могли прибыть только с восточного направления, а не из более молодых Анд на западе.

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По словам Мейпса, по всему бассейну возраста минеральных зерен указывал на очень конкретные места в центральной и восточной части Южной Америки. Это странно, поскольку Амазонка в настоящее время течет с запада на восток, а не с востока на запад. Что же тогда перенесло эти отложения древнего циркона с востока на запад?

Исследователи отмечают, что это не единственное доказательство того, что река в прошлом могла течь в противоположном направлении, поскольку окаменелости морских животных, предпочитающих воду, были обнаружены в тех местах, где ученые не ожидали этого.

Ученые продолжили исследование: команда подробно определила, что миллионы лет назад Амазонка действительно текла в противоположном направлении. Команда отнесла изменение направления к высокогорной местности на северо-востоке Южной Америки, которая образовалась в меловой период между 65 и 145 миллионами лет назад.

По словам руководителя Рассела Мейпса, дрю Коулмана, дело в том, что сама по себе Амазонка настолько плоская, что наклон в любом направлении может кардинально изменить ситуацию. Команда предполагает, что еще до образования Анд этот градиент заставил реку течь с востока на запад, к арке Пурус. В то же время вода на западной стороне арки текла к Тихому океану. По мере того как эти высокогорные районы на северо-востоке размывались, вода начала течь в противоположном направлении.

Исследователи также обнаружили, по мере роста Анд между горами образовался бассейн, который со временем наполнилось, прежде чем в конечном итоге разлился — это привело к изменению потока и сделало его таким, каким мы его знаем сегодня.

Команда также считает, что последнее изменение, вероятно, произошло в течение последних 5-10 миллионов лет — это достаточно быстро с геологической точки зрения. По словам Мейпса, их находка также является еще одним доказательством того, насколько непостоянна поверхность Земли.

В 2014 году более поздняя модель ученых предположила, что подъем Анд заставил вершины перехватывать больше облаков, а последующий поток дождя вызвал эрозию, в результате чего появились водно-болотные угодья Пебас. В конце концов накопление осадков подняло область, что привело к изменению направления течения реки Амазонки.

Авторы исследования надеются, что дальнейшие исследования пролью свет на механизм, который заставляет столь большую реку течь в противоположном направлении.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали главную причину, почему на реке Амазонке нет ни единого моста.