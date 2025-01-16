За 15 минут до крупнейшего за 100 лет извержения был получен "скрытый сигнал": о чем речь

Исследователи обнаружили сигнал, предупреждающий о катастрофическом событии — это может изменить наше понимание вулканического прогнозирования.

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В январе 2022 года произошло извержение подводного вулкана Тонга, которое, по мнению ученых, стало одним из самых мощных вулканических событий века. Вулкан выбросил невероятный шлейф высотой в 50 километров, что повлияло на глобальную погоду и морские экосистемы, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые обнаружили, что этому крупнейшему извержению предшествовала сейсмическая активность, которая была зафиксирована за 15 минут до каких-либо видимых признаков. Команда, совершившая открытие, считает, что оно способно изменить наше понимание вулканического прогнозирования.

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На Земле огромное количество вулканов и их расположение вовсе не ограничивается сушей — многие из них скрыты под поверхностью воды. Одним из таких вулканов является и вулкан Тонга. 15 января 2022 года он извергся с необычной силой, что стало одним из самых мощных извержений в новейшей истории планеты.

Недавнее исследование показало, что сейсмические волны, предшествующие этому катастрофическому событию, были зафиксированы за 15 минут до начала извержения — фактически, до обнаружения каких-либо других видимых признаков. Сейсмические волны были зарегистрированы сейсмической станцией, расположенной в 750 километрах. Авторы исследования также утверждают, что они представляют собой первый задокументированный предвестниковый сигнал такого рода.

По своей сути подводные вулканы — отверстия в земной коре под океаном, где магма вырывается из мантии Земли, что и приводит к извержениям. Подводные вулканы чрезвычайно распространены и составляют большую часть вулканической активности планеты — как правило, они располагаются вдоль срединно-океанических хребтов и зон субдукции. Ученые также отмечают, что подобные подводные извержения играют решающую роль в создании нового морского дна посредством его спрединга — процесс, когда расплавленная магма остывает и затвердевает в базальтовую кору.

Некоторые подводные вулканы вырастают достаточно высокими, чтобы прорваться на поверхность океана, образуя вулканические острова, такие как Исландия и Гавайи. Их извержения также высвобождают значительное количество газа, тепла и минералов, которые существенно влияют на окружающие морские экосистемы.

Вулкан Тонга представляет собой подводный вулкан, расположенный в южной части Тихого океана. Он стал известен во всем мире после масштабного извержения в январе 2022 года: масштабы этого события были настолько велики, что возмущения зафиксировали многие наземные станции и спутники на орбите Земли. Также было получено несколько сообщений о сейсмических волнах, замеченных примерно за 15 минут до начала извержения Тонга.

По мнению ведущего автора нового исследования Такуро Хориуи из Токийского университета, эти сейсмические, вероятно, являются предвестниками катастрофического события. Теперь команда пытается подтвердить, что волны возникли непосредственно перед извержением. Если команде удастся это доказать, это поможет понять процессы, которые привели к сильному извержению.

Во время извержения на Тонга не работала ни одна сейсмическая станция, но данные были зарегистрированы даже на Фиджи и Футуне, которые находятся примерно в 750 км от вулкана. Теперь ученые считают, что обнаруженные волны были волнами Рэлея — тип сейсмических волн, представляющих собой комбинацию компрессионных и сдвиговых движений.

Отметим, что это первый случай в истории, когда сейсмическая активность была замечена непосредственно до извержения. Теперь ученые считают, что в будущем сейсмические станции могут быть использованы для обнаружения сигналов-предвестников извержений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые знают, что на самом деле сделало извержение Тонги настолько сильным.