За 15 хвилин до найбільшого за 100 років виверження було отримано "прихований сигнал": про що йдеться

Дослідники виявили сигнал, що попереджає про катастрофічну подію — це може змінити наше розуміння вулканічного прогнозування.

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У січні 2022 року відбулося виверження підводного вулкана Тонга, яке, на думку вчених, стало однією з найпотужніших вулканічних подій століття. Вулкан викинув неймовірний шлейф заввишки в 50 кілометрів, що вплинуло на глобальну погоду і морські екосистеми, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені виявили, що цьому найбільшому виверженню передувала сейсмічна активність, яка була зафіксована за 15 хвилин до будь-яких видимих ознак. Команда, яка зробила відкриття, вважає, що воно здатне змінити наше розуміння вулканічного прогнозування.

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На Землі величезна кількість вулканів, і їхнє розташування зовсім не обмежується сушею — багато хто з них сховані під поверхнею води. Одним із таких вулканів є і вулкан Тонга. 15 січня 2022 року він вивергнувся з незвичайною силою, що стало одним із найпотужніших вивержень у новітній історії планети.

Нещодавнє дослідження показало, що сейсмічні хвилі, які передували цій катастрофічній події, були зафіксовані за 15 хвилин до початку виверження — фактично, до виявлення будь-яких інших видимих ознак. Сейсмічні хвилі були зареєстровані сейсмічною станцією, розташованою за 750 кілометрів. Автори дослідження також стверджують, що вони є першим задокументованим провісниковим сигналом такого роду.

За своєю суттю підводні вулкани — отвори в земній корі під океаном, де магма виривається з мантії Землі, що і призводить до вивержень. Підводні вулкани надзвичайно поширені й становлять більшу частину вулканічної активності планети — як правило, вони розташовуються вздовж серединно-океанічних хребтів і зон субдукції. Вчені також зазначають, що подібні підводні виверження відіграють вирішальну роль у створенні нового морського дна за допомогою його спредингу — процес, коли розплавлена магма остигає і твердне в базальтову кору.

Деякі підводні вулкани виростають досить високими, щоб прорватися на поверхню океану, утворюючи вулканічні острови, такі як Ісландія і Гаваї. Їхні виверження також вивільняють значну кількість газу, тепла і мінералів, які суттєво впливають на навколишні морські екосистеми.

Вулкан Тонга являє собою підводний вулкан, розташований у південній частині Тихого океану. Він став відомим у всьому світі після масштабного виверження в січні 2022 року: масштаби цієї події були настільки великі, що збурення зафіксували багато наземних станцій і супутників на орбіті Землі. Також було отримано кілька повідомлень про сейсмічні хвилі, помічені приблизно за 15 хвилин до початку виверження Тонга.

На думку провідного автора нового дослідження Такуро Хоріуї з Токійського університету, ці сейсмічні хвилі, ймовірно, є провісниками катастрофічної події. Тепер команда намагається підтвердити, що хвилі виникли безпосередньо перед виверженням. Якщо команді вдасться це довести, це допоможе зрозуміти процеси, які призвели до сильного виверження.

Під час виверження на Тонга не працювала жодна сейсмічна станція, але дані були зареєстровані навіть на Фіджі та Футуні, які розташовані приблизно за 750 км від вулкана. Тепер учені вважають, що виявлені хвилі були хвилями Релея — типом сейсмічних хвиль, що являють собою комбінацію компресійних і зсувних рухів.

Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли сейсмічна активність була помічена безпосередньо до виверження. Тепер учені вважають, що в майбутньому сейсмічні станції можуть бути використані для виявлення сигналів-провісників вивержень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знають, що насправді зробило виверження Тонги настільки сильним.