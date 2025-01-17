За последние 75 лет горные обвалы во Франции участились вдвое: что бросает "камни с неба" (фото)

Новое исследование показывает, что частота камнепадов с французских гор удвоилась со времен окончания Малого ледникового периода.

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Малый ледниковый период был периодом значительного похолодания с начала 14 до середины 19 века, когда средняя глобальная температура в северном полушарии упала на 2°C и произошло массовое наступление ледников. Такие ледяные условия оставили заметный след на ландшафте Земли и продолжают делать это до сих пор, пишет PHYS.org.

В новом исследовании команда из Университета Савойя-Монблан рассмотрела, как массив Монблан во Франции отреагировал на изменение условий окружающей среды с момента окончания Малого ледникового периода в 1850-х годах.

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По словам соавтора исследования, доктора Леа Куртьяль-Манан, они с коллегами изучили долгосрочные тенденции эрозии горного хребта через историю камнепадов. Исследователи также отмечают, что их работа сосредоточена на том, чтобы изучить деградации ландшафта в результате изменения климата.

Работа команды фактически сосредоточена на понимании того, как климатический кризис влияет на эрозию гор, путем изучения камнепадов в массиве Монблан. Ученые проанализировали влияние деградации вечной мерзлоты и циклов замерзания-оттаивания на устойчивость горных пород, в результате чего им удалось показать, что скорость эрозии увеличивается. Авторы исследования также полагают, что этот процесс будет иметь значительные последствия для безопасности любителей гор и профессионалов, инфраструктуры и экономики.

Пример наземного лазерного сканирования (A), камнепад Тур Ронд (B) и сбор обломков горных пород на поверхности ледника (надледниковые морены; C) Фото: Léa Courtial-Manent

В ходе исследования ученые использовали три разных метода, что позволило "преодолеть предвзятость каждого метода по отдельности". Во-первых, были использованы данные о космогенных нуклидах из материала, перемещаемого по поверхности ледника, для измерения концентрации изотопа бериллия-10 (10Be), отражающего продолжительность воздействия космических лучей на фрагменты горных пород. Эти данные указывают на то, в течение которого горная порода оставалась неподвижной перед падением. Во-вторых, команда использовала лазерное наземное сканирование для выявления 123 небольших камнепадов — до 566 м3. В-третьих, были использованы данные о прямых наблюдениях за 71 более крупными камнепадами — до 20 000 м3 — в сочетании с данными 10Be для расчета скорости эрозии с течением времени. Отметим, что последние данные во многом были собраны при помощи гражданских ученых, которые часто фиксировали камнепад, описывая его, а также предоставляя фото и видео доказательства.

В результате ученые смогли оценить потенциальные скорости эрозии из-за более крупных камнепадов, которые ранее не отслеживались. Команда определила, что скорость эрозии в период с 2006 по 2011 год составила >4,1 мм/год. Для сравнения, это примерно вдвое больше предполагаемого максимума в 2,2 мм/год во время Малого ледникового периода. На некоторых изолированных скальных поверхностях даже наблюдалось пятикратное увеличение локальных скоростей эрозии.

Процессы, контролирующие концентрацию бериллия-10 в обломках горных пород, перемещаемых по поверхности ледника Фото: Léa Courtial-Manent

Менее 6% камнепадов связаны с блоками размером <1 м3, в то время как более 20% можно отнести к объемам <100 м3, а остальное — к крупномасштабным массовым перемещениям. Материал этих камнепадов предполагает непрерывный период эрозии — вероятно, он продлился около семи лет с 1850-х годов.

Авторы исследования считают, что это связано с интенсивным воздействием вечной мерзлоты на скальные стены Монблана ниже 3 800 метров над уровнем моря. Здесь вода, попадающая в трещины в скальной стене, замерзает, когда температура падает, а расширяющийся лед заставляет трещину расширяться. Далее лед тает и вода попадает глубже в трещину, где вновь замерзает — цикл повторяется, пока в конечном итоге скала полностью расколется.

Ученые считают, что деградация вечной мерзлоты продолжится из-за нарастающего климатического кризиса, в результате чего частота камнепадов, вероятно, лишь продолжит расти. Это в конце концов может отразиться на жизни местных сообществ.

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