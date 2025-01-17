Не разберут "врачебный почерк": ученым нужна помощь в расшифровке 200 лет исторических документов

Исследователи не могут классифицировать и расшифровать рукописные исторические документы, а потому обратились за помощью к общественности.

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О врачебном почерке, который могут прочесть далеко не все, ходят легенды. И, похоже, рукописные документы вызывают стресс не только у простых смертных, но также и у ученых. По крайней мере, это касается сотрудников Национального архива США, которые не могут классифицировать и расшифровать рукописные исторические документы, охватывающие период в более 200 лет, пишет Popular Science.

По словам менеджера сообщества Национального архивного каталога Сюзанны Айзек, чтение курсива — это суперспособность. Вопрос не только в том, изучал ли человек письмо в школе, но также и в том, как часто он использует его сегодня. В результате ученые были вынуждены обратиться за помощью к добровольцам-архивистам, которые помогут расшифровать исторические документы. Отметим, что большинство из них относится к эпохе Войны за независимость — этот период известен своим петлевым и плавным почерком.

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Сегодня Айзек координирует более 5 000 гражданских архивистов, которые помогают читать и расшифровывать некоторые из более чем 300 миллионов оцифрованных документов в каталоге. По словам исследователей, волонтеры помогают расшифровать самый различные документы: от пенсионных записей, полевых заметок, сделанных географами, работающими на линии Мейсон-Диксон, до иммиграционных и переписных записей.

В Национальном архиве заявляют, что волонтеры могут зарегистрироваться онлайн. Чтение рукописного текста может помочь, но для некоторых записей это не обязательно. Пенсионные записи времен Войны за независимость имеют опцию "не требуется курсив", когда волонтеры могут помочь пометить те, которые уже были транскрибированы, чтобы их было легче найти.

Отметим, что ранее обучение курсиву было стандартом в классах по всем Соединенным Штатам — ученикам также выставляли оценки по чистописанию. Однако по мере появления пишущих машинок и компьютеров этот предмет начал исчезать. Стандарты обучения Common Core сделали упор на набор текста на клавиатуре к 2010 году. Однако 14 штатов по-прежнему требуют, чтобы курсив преподавался в школах, независимо от того, насколько мало он используется в повседневной жизни.

Любопытно, что в 2023 году Калифорния приняла закон, требующий, чтобы курсив преподавался с первого по шестой класс. Тогда местные власти назвали чтение первоисточников исторических документов, таких как образцы в Национальном архиве, одним из аргументов.

Кроме того, по словам нейробиолога Клаудии Агирре, все больше исследований в области нейробиологии подтверждают идею о том, что написание букв курсивом в сравнении с печатным шрифтом, активизирует определенные нейронные пути, облегчающие и оптимизирующие общее обучение и развитие языка.

Исследования рукописного ввода по сравнению с печатным вводом показывают, что по-прежнему наиболее полезно писать ручкой на бумаге. Однако наибольшие преимущества как для памяти, так и для изучения новых слов связаны именно с письмом, а не с использованием курсива вместо печати.

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