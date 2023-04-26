Нечем гордиться. Доказано, что все люди учатся с одинаковой скоростью, но некоторым кое-что мешает

Новое исследование полагает, что на самом деле не существует людей, которые могли бы учиться быстрее, чем другие.

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С раннего детства мы с готовностью принимали идею о том, что некоторые люди учатся быстрее других. Однако новое исследование перевернуло это утверждение с ног на голову — на самом деле, как полагают ученые, все мы учимся с одинаковой скоростью. Но некоторым из нас кое-что мешает, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученых из Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании (США) приняли участие почти 7000 учащихся разных возрастов: от младших школьников до студентов колледжей. В общей сложности ученые изучили 1,3 миллиона "взаимодействий учащихся" с помощью различных обучающих программных инструментов, в том числе онлайн-курсов и образовательных игр.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что скорость обучения не играет особенной роли в академической успеваемости, куда важнее отправная точка и возможность практиковать то, что учащиеся взяли на вооружение. По словам соавтора исследования, когнитивного психолога из Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании (США), результаты исследования свидетельствуют о том, что пробелы в достижениях возникают из-за различий в возможностях обучения, а более широкий доступ к ним способен заполнить эти пробелы.

В ходе исследования ученые сосредоточились на трех главных вопросах:

Сколько практики необходимо, чтобы научиться чему-то новому? Какова первоначальная успеваемость? Насколько отличается скорость обучения?

В среднем ученикам потребовалось семь возможностей, чтобы научиться чему-то новому, однако эта цифра варьировалась у разных людей. Новое исследование показывает, что данная вариация зависит от начальной точки, а не скорости обучения учеников. Ученые также обнаружили, что на это влияло несколько других факторов: возможность активно участвовать в обучении, образовательные инструменты и мгновенная обратная связь.

Исследователи предполагают, что наш мозг способен выбирать "разные ментальные пути", чтобы чему-то научиться. При этом скорость нашего обучения не особенно отличается — мы все придем к одной точке, но тем способом, который больше соответствует нашему опыту и знаниям.

Ученые обнаружили, что различия в скорости обучения были более заметны в изучении языков, которые требуют большего механического заучивания и запоминания. Предыдущие же исследования также выявили различные виды умственной деятельности во время изучения одной и той же информации, что является демонстрацией индивидуального подхода.

Ученые отмечают, что результаты данного исследования могут пригодиться для улучшения способов передачи знаний и создания более эффективных образовательных курсов.

Ранее Фокус писал о том, что потеря внимательности способствует обучению и генерации идей.