Нема чим пишатися. Доведено, що всі люди вчаться з однаковою швидкістю, але декому дещо заважає

Нове дослідження вважає, що насправді немає людей, які б навчалися швидше, ніж інші.

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З раннього дитинства ми охоче приймали ідею про те, що деякі люди навчаються швидше за інших. Однак нове дослідження перевернуло це твердження з ніг на голову — насправді, як вважають науковці, ми вчимося з однаковою швидкістю. Але деяким із нас дещо заважає, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчених з Університету Карнегі-Меллона у Пенсільванії (США) взяли участь майже 7000 учнів різного віку: від молодших школярів до студентів коледжів. Вчені вивчили 1,3 мільйона "взаємодій учнів" за допомогою різних навчальних програмних інструментів, зокрема онлайн-курсів та освітніх ігор.

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Результати дослідження свідчать про те, що швидкість навчання не відіграє особливої ролі в академічній успішності, куди важливіша відправна точка та можливість практикувати те, що учні взяли на озброєння. За словами співавтора дослідження, когнітивного психолога з Університету Карнегі-Меллона в Пенсільванії (США), результати дослідження свідчать про те, що прогалини у досягненнях виникають через відмінності у можливостях навчання, а ширший доступ до них здатний заповнити ці прогалини.

Під час дослідження вчені зосередилися на трьох основних питаннях:

Скільки практики потрібно, щоб навчитися чомусь новому? Яка початкова успішність? Наскільки різниться швидкість навчання?

У середньому учням знадобилося сім можливостей, щоб навчитися чомусь новому, проте ця цифра варіювалася у різних людей. Нове дослідження показує, що ця варіація залежить від початкової точки, а не швидкості навчання учнів. Вчені також виявили, що на це впливало кілька інших факторів: можливість брати активну участь у навчанні, освітні інструменти та миттєвий зворотний зв'язок.

Дослідники припускають, що наш мозок здатний обирати "різні ментальні шляхи", щоб чогось навчитися. До того ж швидкість нашого навчання не надто відрізняється — ми всі прийдемо до однієї точки, але тим способом, який більше відповідає нашому досвіду та знанням.

Вчені виявили, що відмінності у швидкості навчання були більш помітними у вивченні мов, які потребують більшого механічного заучування та запам'ятовування. Попередні дослідження також виявили різні види розумової діяльності під час вивчення однієї й тієї ж інформації, що є демонстрацією індивідуального підходу.

Вчені відзначають, що результати даного дослідження можуть стати у нагоді для покращення способів передачі знань та створення більш ефективних освітніх курсів.

Раніше Фокус писав про те, що втрата уважності сприяє навчанню та генерації ідей.