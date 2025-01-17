Не розберуть "лікарський почерк": вченим потрібна допомога в розшифровці 200 років історичних документів

Дослідники не можуть класифікувати та розшифрувати рукописні історичні документи, а тому звернулися по допомогу до громадськості.

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Про лікарський почерк, який можуть прочитати далеко не всі, ходять легенди. І, схоже, рукописні документи спричиняють стрес не тільки у простих смертних, а й у вчених. Принаймні це стосується співробітників Національного архіву США, які не можуть класифікувати й розшифрувати рукописні історичні документи, що охоплюють період у понад 200 років, пише Popular Science.

За словами менеджерки спільноти Національного архівного каталогу Сюзанни Айзек, читання курсиву — це суперздібність. Питання не тільки в тому, чи вивчала людина письмо в школі, але також і в тому, як часто вона використовує його сьогодні. У результаті вчені були змушені звернутися по допомогу до добровольців-архівістів, які допоможуть розшифрувати історичні документи. Зазначимо, що більшість із них належить до епохи Війни за незалежність — цей період відомий своїм петлевим і плавним почерком.

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Сьогодні Айзек координує понад 5 000 цивільних архівістів, які допомагають читати та розшифровувати деякі з більш ніж 300 мільйонів оцифрованих документів у каталозі. За словами дослідників, волонтери допомагають розшифрувати найрізноманітніші документи: від пенсійних записів, польових нотаток, зроблених географами, які працювали на лінії Мейсон-Діксон, до імміграційних і переписних записів.

У Національному архіві заявляють, що волонтери можуть зареєструватися онлайн. Читання рукописного тексту може допомогти, але для деяких записів це не обов'язково. Пенсійні записи часів Війни за незалежність мають опцію "не потрібен курсив", коли волонтери можуть допомогти позначити ті, які вже були транскрибовані, щоб їх було легше знайти.

Зазначимо, що раніше навчання курсиву було стандартом у класах по всіх Сполучених Штатах — учням також виставляли оцінки з чистописання. Однак у міру появи друкарських машинок і комп'ютерів цей предмет почав зникати. Стандарти навчання Common Core зробили наголос на набір тексту на клавіатурі до 2010 року. Однак 14 штатів, як і раніше, вимагають, щоб курсив викладався в школах, незалежно від того, наскільки мало він використовується в повсякденному житті.

Цікаво, що 2023 року Каліфорнія ухвалила закон, який вимагає, щоб курсив викладався з першого по шостий клас. Тоді місцева влада назвала читання першоджерел історичних документів, таких як зразки в Національному архіві, одним з аргументів.

Крім того, за словами нейробіологині Клаудії Агірре, дедалі більше досліджень у царині нейробіології підтверджують ідею про те, що написання літер курсивом, як порівняти з друкованим шрифтом, активізує певні нейронні шляхи, які полегшують та оптимізують загальне навчання та розвиток мови.

Дослідження рукописного введення порівняно з друкованим введенням показують, що, як і раніше, найкорисніше писати ручкою на папері. Однак найбільші переваги як для пам'яті, так і для вивчення нових слів пов'язані саме з письмом, а не з використанням курсиву замість друку.

Раніше Фокус писав про те, що доведено, що всі люди вчаться з однаковою швидкістю, але деяким дещо заважає.