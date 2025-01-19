Ученые обнаружили огромные древние формы рельефа под Северным морем: их раньше не видели (фото)

Исследователи обнаружили формы рельефа, которые были созданы одним огромным ледяным щитом 1 млн лет назад.

Related video

Ученые обнаружили огромные формы рельефа глубоко под Северным морем, которые предполагают, что данный регион был поглощен гигантским ледяным щитом к середине последнего ледникового периода. Этот рельеф погребен под толстым слоем грязи. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На изображениях, которые получили ученые, видны особенности на дне Северного моря, которые соответствуют наступлению и отступлению одного огромного ледяного щита, существовавшего 1 млн лет назад. Это открытие противоречит теориям о том, что более мелкие ледяные щиты неоднократно расширялись и сокращались в то время. Эти теории основывались на многочисленных впадинах, которые, как считалось, вызваны движением ледников. Но оказывается, что они возникли из-за сильных океанических течений.

Ученые говорят, что они обнаружили убедительные доказательства одного большого движения льда в течение этого периода времени, но места за пределами текущей области исследования могут все еще содержать доказательства нескольких меньших ледяных щитов.

Новые данные выявили формы рельефа, датируемые последним ледниковым периодом Фото: Live Science

Авторы исследования использовали данные звуковых волн высокого разрешения, чтобы выявить скрытый рельеф. Они не искали ничего конкретного и были удивлены, когда обнаружили доказательства существования одного ледяного щита.

Такие ледяные щиты перемещают осадочные породы по мере того, как они растут и сокращаются, создавая эрозионные и осадочные формы рельефа, по которым ученые могут реконструировать ледниковое прошлое региона. По словам ученых, когда лед наступает, он создает вытянутые особенности, которые формируют осадочные породы в направлении движения льда. Когда лед отступает, то создаются особенности, которые показывают четкие границы ледяного щита.

По словам ученых, огромный ледяной щит образовался в период последнего ледникового периода, известного как среднеплейстоценовый переход, который продолжался от 1,3 млн до 700 000 лет назад. Сам же ледниковый период длился с 2,6 млн до примерно 11 700 лет назад.

Рельеф местности свидетельствует о том, что около 1 миллиона лет назад один ледяной щит покрывал Норвегию и простирался до Британских островов Фото: Live Science

Именно 1 млн лет назад на Земле происходили серьезные изменения климата, а сами периоды ледникового периода длились дольше и происходило масштабное движение льда, а потому ученые хотят выяснить, что же тогда произошло.

Новое исследование пока не дает ответа, куда распространялся лед во время среднеплейстоценового перехода, но может помочь ученым составить картину условий, которые привели к глобальному изменению климата.

Обнаруженные формы рельефа указывают на то, что ледяной щит покрывал современную Норвегию и простирался в сторону Британских островов. Некоторые из следов, оставленных его отступлением, напоминают серию трещин и образовались они, когда ледяной щит "садился" на мягкие отложения непосредственно перед отступлением. На протяжении тысяч лет после отступления ледяного щита формы рельефа были покрыты грязью и скрыты.

Исследование дает подсказки о том, как ледяные щиты растут и распадаются во время изменения климата.

Как уже писал Фокус, Антарктида непременно изменит уровень океана, но есть нюанс. В новом исследователи ученые наконец-то достигли значительного прогресса в понимании того, как именно тает ледяной щит Антарктиды и какие последствия это будет иметь для мира.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили физики, путешествие в космосе со скоростью света будет иметь побочный эффект.