Ученые обнаружили огромные древние формы рельефа под Северным морем: их раньше не видели (фото)
Исследователи обнаружили формы рельефа, которые были созданы одним огромным ледяным щитом 1 млн лет назад.
Ученые обнаружили огромные формы рельефа глубоко под Северным морем, которые предполагают, что данный регион был поглощен гигантским ледяным щитом к середине последнего ледникового периода. Этот рельеф погребен под толстым слоем грязи. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.
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На изображениях, которые получили ученые, видны особенности на дне Северного моря, которые соответствуют наступлению и отступлению одного огромного ледяного щита, существовавшего 1 млн лет назад. Это открытие противоречит теориям о том, что более мелкие ледяные щиты неоднократно расширялись и сокращались в то время. Эти теории основывались на многочисленных впадинах, которые, как считалось, вызваны движением ледников. Но оказывается, что они возникли из-за сильных океанических течений.
Ученые говорят, что они обнаружили убедительные доказательства одного большого движения льда в течение этого периода времени, но места за пределами текущей области исследования могут все еще содержать доказательства нескольких меньших ледяных щитов.
Авторы исследования использовали данные звуковых волн высокого разрешения, чтобы выявить скрытый рельеф. Они не искали ничего конкретного и были удивлены, когда обнаружили доказательства существования одного ледяного щита.
Такие ледяные щиты перемещают осадочные породы по мере того, как они растут и сокращаются, создавая эрозионные и осадочные формы рельефа, по которым ученые могут реконструировать ледниковое прошлое региона. По словам ученых, когда лед наступает, он создает вытянутые особенности, которые формируют осадочные породы в направлении движения льда. Когда лед отступает, то создаются особенности, которые показывают четкие границы ледяного щита.
По словам ученых, огромный ледяной щит образовался в период последнего ледникового периода, известного как среднеплейстоценовый переход, который продолжался от 1,3 млн до 700 000 лет назад. Сам же ледниковый период длился с 2,6 млн до примерно 11 700 лет назад.
Именно 1 млн лет назад на Земле происходили серьезные изменения климата, а сами периоды ледникового периода длились дольше и происходило масштабное движение льда, а потому ученые хотят выяснить, что же тогда произошло.
Новое исследование пока не дает ответа, куда распространялся лед во время среднеплейстоценового перехода, но может помочь ученым составить картину условий, которые привели к глобальному изменению климата.
Обнаруженные формы рельефа указывают на то, что ледяной щит покрывал современную Норвегию и простирался в сторону Британских островов. Некоторые из следов, оставленных его отступлением, напоминают серию трещин и образовались они, когда ледяной щит "садился" на мягкие отложения непосредственно перед отступлением. На протяжении тысяч лет после отступления ледяного щита формы рельефа были покрыты грязью и скрыты.
Исследование дает подсказки о том, как ледяные щиты растут и распадаются во время изменения климата.
Как уже писал Фокус, Антарктида непременно изменит уровень океана, но есть нюанс. В новом исследователи ученые наконец-то достигли значительного прогресса в понимании того, как именно тает ледяной щит Антарктиды и какие последствия это будет иметь для мира.
Также Фокус писал о том, что, как выяснили физики, путешествие в космосе со скоростью света будет иметь побочный эффект.