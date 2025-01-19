Учені виявили величезні стародавні форми рельєфу під Північним морем: їх раніше не бачили (фото)

Дослідники виявили форми рельєфу, які були створені одним величезним крижаним щитом 1 млн років тому.

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Вчені виявили величезні форми рельєфу глибоко під Північним морем, які припускають, що цей регіон був поглинений гігантським крижаним щитом до середини останнього льодовикового періоду. Цей рельєф похований під товстим шаром бруду. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

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На зображеннях, які отримали вчені, видно особливості на дні Північного моря, які відповідають наступу і відступу одного величезного крижаного щита, що існував 1 млн років тому. Це відкриття суперечить теоріям про те, що більш дрібні крижані щити неодноразово розширювалися і скорочувалися в той час. Ці теорії ґрунтувалися на численних западинах, які, як вважалося, викликані рухом льодовиків. Але виявляється, що вони виникли через сильні океанічні течії.

Вчені кажуть, що вони виявили переконливі докази одного великого руху льоду протягом цього періоду часу, але місця за межами поточної області дослідження можуть все ще містити докази кількох менших крижаних щитів.

Нові дані виявили форми рельєфу, що датуються останнім льодовиковим періодом Фото: Live Science

Автори дослідження використовували дані звукових хвиль високої роздільної здатності, щоб виявити прихований рельєф. Вони не шукали нічого конкретного і були здивовані, коли виявили докази існування одного крижаного щита.

Такі крижані щити переміщують осадові породи в міру того, як вони ростуть і скорочуються, створюючи ерозійні та осадові форми рельєфу, за якими вчені можуть реконструювати льодовикове минуле регіону. За словами вчених, коли лід наступає, він створює витягнуті особливості, які формують осадові породи в напрямку руху льоду. Коли лід відступає, то створюються особливості, які показують чіткі межі крижаного щита.

За словами вчених, величезний крижаний щит утворився в період останнього льодовикового періоду, відомого як середньоплейстоценовий перехід, який тривав від 1,3 млн до 700 000 років тому. Сам же льодовиковий період тривав з 2,6 млн до приблизно 11 700 років тому.

Рельєф місцевості свідчить про те, що близько 1 мільйона років тому один крижаний щит вкривав Норвегію і простягався до Британських островів Фото: Live Science

Саме 1 млн років тому на Землі відбувалися серйозні зміни клімату, а самі періоди льодовикового періоду тривали довше і відбувався масштабний рух льоду, а тому науковці хочуть з'ясувати, що ж тоді сталося.

Нове дослідження поки не дає відповіді, куди поширювався лід під час середньоплейстоценового переходу, але може допомогти вченим скласти картину умов, що призвели до глобальної зміни клімату.

Виявлені форми рельєфу вказують на те, що крижаний щит вкривав сучасну Норвегію і простягався в бік Британських островів. Деякі зі слідів, залишених його відступом, нагадують серію тріщин і утворилися вони, коли крижаний щит "сідав" на м'які відкладення безпосередньо перед відступом. Протягом тисяч років після відступу крижаного щита форми рельєфу були вкриті брудом і приховані.

Дослідження дає підказки про те, як крижані щити ростуть і розпадаються під час зміни клімату.

Як уже писав Фокус, Антарктида неодмінно змінить рівень океану, але є нюанс. У новому дослідники вчені нарешті досягли значного прогресу в розумінні того, як саме тане крижаний щит Антарктиди і які наслідки це матиме для світу.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували фізики, подорож у космосі зі швидкістю світла матиме побічний ефект.