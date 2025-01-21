Найден древний предок большой белой акулы: 9 млн лет назад разрывал добычу зубами с ладонь

Ученые обнаружили окаменелые останки давно вымершего гигантского морского хищника с огромными зубами.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них миллионы лет процветают в толще воды, тогда как другие — давно вымерли. Несмотря на то, что океан покрывает большую часть планеты, он все еще является самым мало изученным местом на Земле. К счастью для нас, с каждой морской экспедицией нам раскрыть все больше секретов океана, пишет GMA News Online.

На этой неделе палеонтологи в Перу представили окаменелость удивительного морского вида — родственника большой белой акулы возрастом 9 миллионов лет. Этот гигантский хищник некогда обитал в водах южной части Тихого океана, где питался сардинами.

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По словам соавтора исследования, инженера Перуанского геологического и горнодобывающего института Сезара Аугусто Чакалтана, почти полная окаменелость макрелевой акулы (Cosmopolitodus Hastalis) была найдена примерно в 235 километрах к югу от Лимы в бассейне Писко в Перу — жарком пустынном районе, известном частыми открытиями древних морских видов.

Отметим, что ранее ученые предположили, что макрелевая акула является предком большой белой акулы. В данный момент вид считается вымершим, однако в прошлом огромные зубы этого вида достигали 8,9 сантиметра, а взрослые особи могли достигать 7 метров.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженные ими останки демонстрируют "исключительную окаменелость". Останки древнего вида были презентованы в нескольких стеклянных блоках — в одном из них также была представлена челюсть акулы с острыми зубами.

По словам соавтора исследования, палеонтолога Марио Урбина, в современном мире не так много целых окаменелостей акул. Во время исследования ученые обнаружили внутри желудка хищника останки многочисленных сардин. Поскольку анчоусы еще не существовали, когда акула бороздила открытые моря и океаны, сардины, вероятно, составляли основной продукт питания для морских хищников.

К слову, ранее в прошлом году палеонтологи также представили окаменелость молодого крокодила, который жил более 10 миллионов лет назад у берегов центрального Перу. Еще ранее в прошлом году ученые обнаружили и продемонстрировали окаменевший череп самого крупного речного дельфина, который, как считается, жил в Амазонке около 16 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что 200 000 лет назад белые акулы разошлись по разным океанам и никогда не скрещивались.