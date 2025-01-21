Знайдено стародавнього предка великої білої акули: 9 млн років тому розривав здобич зубами завбільшки з долоню

Учені виявили скам'янілі рештки давно вимерлого гігантського морського хижака з величезними зубами.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них мільйони років процвітають у товщі води, тоді як інші — давно вимерли. Попри те, що океан покриває більшу частину планети, він все ще є найменш вивченим місцем на Землі. На щастя для нас, з кожною морською експедицією нам вдається розкрити все більше секретів океану, пише GMA News Online.

Цього тижня палеонтологи в Перу представили скам'янілість дивовижного морського виду — родича великої білої акули віком 9 мільйонів років. Цей гігантський хижак колись мешкав у водах південної частини Тихого океану, де харчувався сардинами.

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За словами співавтора дослідження, інженера Перуанського геологічного та гірничодобувного інституту Сезара Аугусто Чакалтана, майже повну скам'янілість макрелевої акули (Cosmopolitodus Hastalis) було знайдено приблизно за 235 кілометрів на південь від Ліми в басейні Піско в Перу — спекотному пустельному районі, відомому частими відкриттями стародавніх морських видів.

Зазначимо, що раніше вчені припустили, що макрелева акула є предком великої білої акули. Наразі вид вважається вимерлим, проте в минулому величезні зуби цього виду досягали 8,9 сантиметра, а дорослі особини могли досягати 7 метрів.

Автори дослідження зазначають, що виявлені ними останки демонструють "виняткову скам'янілість". Останки стародавнього виду були презентовані в декількох скляних блоках — в одному з них також була представлена щелепа акули з гострими зубами.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Маріо Урбіна, у сучасному світі не так багато цілих скам'янілостей акул. Під час дослідження вчені виявили всередині шлунка хижака рештки численних сардин. Оскільки анчоуси ще не існували, коли акула борознила відкриті моря й океани, сардини, ймовірно, становили основний продукт для морських хижаків.

До слова, раніше торік палеонтологи також представили скам'янілість молодого крокодила, який жив понад 10 мільйонів років тому біля берегів центрального Перу. Ще раніше торік учені виявили та продемонстрували скам'янілий череп найбільшого річкового дельфіна, який, як вважається, жив в Амазонці близько 16 мільйонів років тому.

Раніше Фокус писав про те, що 200 000 років тому білі акули розійшлися по різних океанах і ніколи не схрещувалися.