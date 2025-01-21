"Опасный для жизни" полярный вихрь принесет температуру до -50℃: 235 млн человек в опасности

Исследователи предупредили, что рекордные холода продлятся около трех и повлияют на местную инфраструктуру и здоровье людей.

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Метеорологи выпустили срочное предупреждение об "опасном для жизни" полярном вихре, который принесет невероятные холода — до -50℃. Исследователи также предупредили, что в опасности оказались около 235 миллионов человек, которые проживают в зоне риска, пишет Daily Mail.

Предполагается, что низкие температуры могут продлиться около трех дней и создадут дополнительную нагрузку на системы отопления и электросети. Местные власти также не исключают закрытия школ. Кроме того эксперты предупреждают о высоком риске обморожения, переохлаждения и воздействия на иммунную систему.

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Эксперты отмечают, что сильный холод продлится около трех дней и затронет регионы от побережья Мексиканского залива до Новой Англии, Великих озер и Среднего Запада. Также ожидается редкий зимний шторм, который обрушит на юг США снег и лед.

К среде шторм покроет большую часть юга несколькими сантиметрами снега, а Флориду зальет дождями Фото: The Weather Channel

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), ожидается, что зимний шторм Энцо обрушится на штаты вдоль побережья Мексиканского залива, включая южные части Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы, Джорджии и Южной Каролины, а также на Флоридский полуостров. Эксперты предупредили, что что зимний шторм принесет смесь снега, мокрого снега и ледяного дождя.

"Опасные для жизни" низкие температуры, вызванные полярным вихрем, вероятно, будут подпитывать шторм Энцо, что потенциально принесет рекордные холода. Метеорологи отмечают, что температура может ощущаться от -12℃ до -1℃. Однако ядро холода, по мнению ученых, обрушится на Средний Запад.

Тем временем, еще один порыв арктического воздуха направляется на восток США Фото: The Weather Channel

По словам старшего метеоролога Адама Даути, большая часть этого жестокого холода на самом деле вызвана порывистыми ветрами, способными опустить ощущаемые температуры значительно ниже нуля. Эксперты предупреждают, в районах, где наблюдаются ветреные условия температура может достигать невероятных минут 40-50℃.

Эксперты отмечают, что в этот период на улице будет невероятно холодно, а потому каждый, кто решит выйти на улицу, вероятно, получит обморожение открытых участков кожи всего за несколько минут. Риск заболеваний, связанных с холодом, таких как обморожение, гипотермия и поражение легких или иммунной системы, будет высоким в районах, подверженных воздействию этих очень холодных ветров.

В этот период исследователи не рекомендуют покидать помещения. Впрочем, если выхода на улицу все же не удастся избежать, следует принять дополнительные меры защиты от опасных для жизни людей температур. Вот несколько советов экспертов:

закрыть кожу;

носить несколько слоев одежды;

заходить в помещение, чтобы согреться.

Ранее Фокус писал о том, что полярный реактивный поток защищает нас от холодного полярного вихря, но это ненадолго.