"Небезпечний для життя" полярний вихор принесе температуру до -50℃: 235 млн людей у небезпеці
Дослідники попередили, що рекордні холоди триватимуть близько трьох і вплинуть на місцеву інфраструктуру та здоров'я людей.
Метеорологи випустили термінове попередження про "небезпечний для життя" полярний вихор, який принесе неймовірні холоди — до -50℃. Дослідники також попередили, що в небезпеці опинилися близько 235 мільйонів людей, які проживають у зоні ризику, пише Daily Mail.
Передбачається, що низькі температури можуть тривати близько трьох днів і створять додаткове навантаження на системи опалення та електромережі. Місцева влада також не виключає закриття шкіл. Крім того, експерти попереджають про високий ризик обмороження, переохолодження та впливу на імунну систему.
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Експерти зазначають, що сильний холод триватиме близько трьох днів і торкнеться регіонів від узбережжя Мексиканської затоки до Нової Англії, Великих озер і Середнього Заходу. Також очікується рідкісний зимовий шторм, який обрушить на південь США сніг і лід.
За даними Національної метеорологічної служби (NWS), очікується, що зимовий шторм Енцо обрушиться на штати вздовж узбережжя Мексиканської затоки, включно з південними частинами Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Алабами, Джорджії та Південної Кароліни, а також на Флоридський півострів. Експерти попередили, що зимовий шторм принесе суміш снігу, мокрого снігу і крижаного дощу.
"Небезпечні для життя" низькі температури, спричинені полярним вихором, ймовірно, підживлюватимуть шторм Енцо, що потенційно принесе рекордні холоди. Метеорологи зазначають, що температура може відчуватися від -12℃ до -1℃. Однак ядро холоду, на думку вчених, обрушиться на Середній Захід.
За словами старшого метеоролога Адама Дауті, більша частина цього жорстокого холоду насправді спричинена рвучкими вітрами, здатними опустити відчутні температури значно нижче нуля. Експерти попереджають, у районах, де спостерігаються вітряні умови, температура може досягати неймовірних хвилин 40-50℃.
Експерти зазначають, що в цей період на вулиці буде неймовірно холодно, а тому кожен, хто вирішить вийти на вулицю, ймовірно, отримає обмороження відкритих ділянок шкіри всього за кілька хвилин. Ризик захворювань, пов'язаних із холодом, як-от обмороження, гіпотермія та ураження легень або імунної системи, буде високим у районах, що зазнають впливу цих дуже холодних вітрів.
У цей період дослідники не рекомендують залишати приміщення. Утім, якщо виходу на вулицю все ж таки не вдасться уникнути, слід вжити додаткових заходів захисту від небезпечних для життя людей температур. Ось кілька порад експертів:
- закрити шкіру;
- носити кілька шарів одягу;
- заходити в приміщення, щоб зігрітися.
Раніше Фокус писав про те, що полярний реактивний потік захищає нас від холодного полярного вихору, але це ненадовго.