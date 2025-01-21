"Небезпечний для життя" полярний вихор принесе температуру до -50℃: 235 млн людей у небезпеці

Дослідники попередили, що рекордні холоди триватимуть близько трьох і вплинуть на місцеву інфраструктуру та здоров'я людей.

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Метеорологи випустили термінове попередження про "небезпечний для життя" полярний вихор, який принесе неймовірні холоди — до -50℃. Дослідники також попередили, що в небезпеці опинилися близько 235 мільйонів людей, які проживають у зоні ризику, пише Daily Mail.

Передбачається, що низькі температури можуть тривати близько трьох днів і створять додаткове навантаження на системи опалення та електромережі. Місцева влада також не виключає закриття шкіл. Крім того, експерти попереджають про високий ризик обмороження, переохолодження та впливу на імунну систему.

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Експерти зазначають, що сильний холод триватиме близько трьох днів і торкнеться регіонів від узбережжя Мексиканської затоки до Нової Англії, Великих озер і Середнього Заходу. Також очікується рідкісний зимовий шторм, який обрушить на південь США сніг і лід.

До середи шторм покриє більшу частину півдня кількома сантиметрами снігу, а Флориду заллє дощами Фото: The Weather Channel

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), очікується, що зимовий шторм Енцо обрушиться на штати вздовж узбережжя Мексиканської затоки, включно з південними частинами Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Алабами, Джорджії та Південної Кароліни, а також на Флоридський півострів. Експерти попередили, що зимовий шторм принесе суміш снігу, мокрого снігу і крижаного дощу.

"Небезпечні для життя" низькі температури, спричинені полярним вихором, ймовірно, підживлюватимуть шторм Енцо, що потенційно принесе рекордні холоди. Метеорологи зазначають, що температура може відчуватися від -12℃ до -1℃. Однак ядро холоду, на думку вчених, обрушиться на Середній Захід.

Тим часом, ще один порив арктичного повітря прямує на схід США Фото: The Weather Channel

За словами старшого метеоролога Адама Дауті, більша частина цього жорстокого холоду насправді спричинена рвучкими вітрами, здатними опустити відчутні температури значно нижче нуля. Експерти попереджають, у районах, де спостерігаються вітряні умови, температура може досягати неймовірних хвилин 40-50℃.

Експерти зазначають, що в цей період на вулиці буде неймовірно холодно, а тому кожен, хто вирішить вийти на вулицю, ймовірно, отримає обмороження відкритих ділянок шкіри всього за кілька хвилин. Ризик захворювань, пов'язаних із холодом, як-от обмороження, гіпотермія та ураження легень або імунної системи, буде високим у районах, що зазнають впливу цих дуже холодних вітрів.

У цей період дослідники не рекомендують залишати приміщення. Утім, якщо виходу на вулицю все ж таки не вдасться уникнути, слід вжити додаткових заходів захисту від небезпечних для життя людей температур. Ось кілька порад експертів:

закрити шкіру;

носити кілька шарів одягу;

заходити в приміщення, щоб зігрітися.

Раніше Фокус писав про те, що полярний реактивний потік захищає нас від холодного полярного вихору, але це ненадовго.