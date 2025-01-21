"Подкова" на краю Тихого океана провоцирует 75% извержений и 90% землетрясений: о чем идет речь

Исследователи рассказали о 40 000-километровом подковообразном тектоническом поясе, пробуждающем большее количество сейсмической и вулканической активности Земли.

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Земля полна вулканов и извержения некоторых из них особенно опасны для людей. Однако вулканы распределены по поверхности нашей планеты вовсе не равномерно. Например, в Новой Зеландии, на Гавайях, в Японии и на северо-западе США происходит значительно больше разрушительных землетрясений и извержений вулканов, чем в других местах. Но почему? Ученые дали ответ, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что это вулканически активные места далеки друг от друга, все они на самом деле связаны с Тихоокеанским огненным кольцом. Тихоокеанское огненное кольцо представляет сбой 40 000-метровый подковообразный тектонический пояс, пролегающий по краям Тихого океана и обеспечивающий 75% всей вулканической активности мира и около 90% всех землетрясений.

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По данным национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Огненное кольцо состоит из более чем 450 вулканов и, несмотря на свое название, на самом деле имеет форму подковы. Этот тектонический пояс простирается "от южной оконечности Южной Америки, вдоль западного побережья Северной Америки, через Берингов пролив, вниз через Японию и в Новую Зеландию".

Огненное кольцо может выглядеть как подкова, но ученые отмечают, это лишь потому, что мы попросту не видим всей картины. Некоторые исследователи считают, что Огненное кольцо на самом деле может замкнуться, если включить в него несколько активных и неактивных вулканов Антарктиды.

Предыдущие исследования уже показали, что 3 из 4 вулканов планеты на самом деле можно найти вдоль Огненного кольца. Для сравнения, если бы вулканы были распределены равномерно, они могли бы быть расположены через каждые 88 метров. Увы, в реальном мире все не так. Например, площадь Японии вовсе не большая, однако именно здесь сосредоточено до 10% всей вулканической активности Земли.

Эксперты также отмечают, что Огненное кольцо ответственно не только за извержение большинства вулканов на Земле, но также и 90% землетрясений.

Ладно, признаем, что даже для подковы нужно использовать воображение Фото: Wikimedia Commons

Что создало Тихоокеанское огненное кольцо?

Литосфера разделена на семь очень крупных плит континентального и океанического размера, шесть или семь региональных плит среднего размера и несколько мелких. Известно, что эти плиты движутся относительно друг друга со скоростью от 5 до 10 сантиметров в год и взаимодействуют вдоль своих границ — расходятся или проскальзывают мимо друг друга.

Ведущая теория предполагает, что именно такие взаимодействия ответственны за большую часть сейсмической и вулканической активности на планете. Движения плит вызывают подъем гор там, где плиты сталкиваются или сходятся, и раскалывание континентов и образование океанов там, где плиты расходятся или расходятся.

Предыдущие исследования уже показало, что Огненное кольцо просто следует точкам встречи целой группы этих тектонических плит. Большая часть вулканической активности происходит вдоль зон субдукции, которые являются конвергентными границами плит, где сходятся две тектонические плиты.

Статистика землетрясений вдоль Тихоокеанского огненного кольца Фото: Wikimedia Commons

Будущее Огненного кольца

Исследователи прогнозируют, что в будущем Тихий океан полностью исчезнет. Эксперты считают, что причиной станет вовсе не экологическая катастрофа, а масштабы тектонической активности вокруг океана.

Ученые использовали суперкомпьютер, чтобы проследить будущую эволюцию тектонических плит Земли и обнаружили, что менее чем через 300 миллионов лет Тихий океан, скорее всего, закроется. В результате этого события образуется новый суперконтинент Амазия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, какой будет Земля через 250 млн лет.