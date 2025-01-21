"Підкова" на краю Тихого океану провокує 75% вивержень і 90% землетрусів: про що йдеться

Дослідники розповіли про 40 000-кілометровий підковоподібний тектонічний пояс, що пробуджує більшу кількість сейсмічної та вулканічної активності Землі.

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Земля сповнена вулканів і виверження деяких з них особливо небезпечні для людей. Однак вулкани розподілені по поверхні нашої планети зовсім не рівномірно. Наприклад, у Новій Зеландії, на Гаваях, у Японії та на північному заході США відбувається значно більше руйнівних землетрусів і вивержень вулканів, ніж в інших місцях. Але чому? Учені дали відповідь, пише IFLScience.

Попри те, що ці вулканічно активні місця далекі одне від одного, всі вони насправді пов'язані з Тихоокеанським вогняним кільцем. Тихоокеанське вогняне кільце являє собою 40 000-метровий підковоподібний тектонічний пояс, що пролягає по краях Тихого океану і забезпечує 75% всієї вулканічної активності світу і близько 90% всіх землетрусів.

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За даними національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), Вогняне кільце складається з більш ніж 450 вулканів і, попри свою назву, насправді має форму підкови. Цей тектонічний пояс простягається "від південного краю Південної Америки, уздовж західного узбережжя Північної Америки, через Берингову протоку, вниз через Японію і в Нову Зеландію".

Вогняне кільце може виглядати як підкова, але вчені зазначають, це лише тому, що ми просто не бачимо всієї картини. Деякі дослідники вважають, що Вогняне кільце насправді може замкнутися, якщо включити в нього кілька активних і неактивних вулканів Антарктиди.

Попередні дослідження вже показали, що 3 з 4 вулканів планети насправді можна знайти вздовж Вогняного кільця. Для порівняння, якби вулкани були розподілені рівномірно, вони могли б бути розташовані через кожні 88 метрів. На жаль, у реальному світі все не так. Наприклад, площа Японії зовсім не велика, проте саме тут зосереджено до 10% всієї вулканічної активності Землі.

Експерти також зазначають, що Вогняне кільце відповідальне не тільки за виверження більшості вулканів на Землі, а й за 90% землетрусів.

Гаразд, визнаємо, що навіть для підкови потрібно використовувати уяву Фото: Wikimedia Commons

Що створило Тихоокеанське вогняне кільце?

Літосфера розділена на сім дуже великих плит континентального й океанічного розміру, шість або сім регіональних плит середнього розміру та кілька дрібних. Відомо, що ці плити рухаються відносно одна одної зі швидкістю від 5 до 10 сантиметрів на рік і взаємодіють уздовж своїх кордонів — розходяться або прослизають повз одна одну.

Провідна теорія припускає, що саме такі взаємодії відповідальні за більшу частину сейсмічної та вулканічної активності на планеті. Рухи плит спричиняють підйом гір там, де плити стикаються або сходяться, і розколювання континентів і утворення океанів там, де плити розходяться або розходяться.

Попередні дослідження вже показали, що Вогняне кільце просто слідує точкам зустрічі цілої групи цих тектонічних плит. Більша частина вулканічної активності відбувається вздовж зон субдукції, які є конвергентними кордонами плит, де сходяться дві тектонічні плити.

Статистика землетрусів уздовж Тихоокеанського вогняного кільця Фото: Wikimedia Commons

Майбутнє Вогняного кільця

Дослідники прогнозують, що в майбутньому Тихий океан повністю зникне. Експерти вважають, що причиною стане зовсім не екологічна катастрофа, а масштаби тектонічної активності навколо океану.

Вчені використовували суперкомп'ютер, щоб простежити майбутню еволюцію тектонічних плит Землі та виявили, що менш ніж через 300 мільйонів років Тихий океан, найімовірніше, закриється. У результаті цієї події утвориться новий суперконтинент Амазія.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, якою буде Земля через 250 млн років.