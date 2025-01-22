Большинство скорпионов на Земле готовы распылять свой яд, но не делают этого: чего они ждут (фото)

Исследователи обнаружили новый вид скорпионов, способных распылять свой яд, в совершенно неожиданном месте.

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Скорпионы — паукообразные, широко известные своими жалами. Науке известно более 2 500 видов, которые используют свой вид, чтобы подавлять добычу и защищаться от хищников. Хвосты скорпионов заканчиваются структурой, известной как тельсон, которая содержит луковицу, полную яда. Известно, что эта структура, как правило, имеет заостренное жало, с помощью которого и впрыскивается яд. Но есть и другой способ, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые обнаружили и описали новый вид скорпионов, названный Tityus achilles. Вид был обнаружен в горном регионе тропических лесов Магделена в Колумбии. Наиболее любопытным в этом открытии было то, что новый вид скорпионов мог распылять и впрыскивать свой яд — ранее считалось, что это под силу лишь двум другим родам, обитающим в Африке и Северной Америке.

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По словам автора исследования, Лео Лаборье из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, большинство скорпионов в мире, вероятно, способны распылять собственный яд, однако не делают этого. Известно, что эта экстремальная поведенческая реакция регулярно встречается всего у двух родов животных.

Скорпион способен впрыскивать яд через жало, а также через предотвращающую отравление секрецию Фото: Zoological Journal of the Linnean Society

Дело в том, что распыление яда — изначально весьма дорогостоящая стратегия. Ученые полагают, что существует очень сильное давление отбора, которое делает поведение более выгодным, чем невыгодным. Простыми словами, что-то должно происходить с хищниками в окружающей среде, что заставляет их идти на этот рисковый шаг.

Авторы исследования обнаружили, что новый вид способен как вводить, так и распылять свой яд. Прямая инъекция яда гарантирует его доставку и воздействие на цель, однако есть и риски — жертва может сопротивляться. Распыление яда менее рискованно и не требует прямого физического контакта, однако оно менее целенаправленно, а последствия для жертвы или хищника менее серьезны. И все же, струи токсина может быть достаточно, чтобы отпугнуть хищника и дать скорпиону время для побега.

По словам Лаборье, угол струи токсина скорпиона предполагает, что яд может быть направлен в нос или глаза. Исследователи считают, что яд должен достичь очень чувствительных тканей, чтобы действительно подействовать. Также считается, что яд направлен на борьбу с позвоночными, так как токсины вряд ли смогут проникнуть через экзоскелет.

T. achilles, по-видимому, использует свой ядовитый спрей в качестве защитного механизма от хищников Фото: Zoological Journal of the Linnean Society

В ходе исследования команда проверила способность скорпионов распылять яд. Животных прижимали соломинкой и записывали их реакцию. В общей сложности было протестировано 10 молодых особей и зарегистрировано 46 выбросов яда — максимальное расстояние, которого оно составило 36 сантиметров.

В некоторых случаях скорпионы выплескивали небольшие капли яда в ответ на соломинку. В других случаях они выпускали непрерывную струю. Большинство импульсов яда были направлены вперед, хотя некоторые также были направлены назад или вверх.

Авторы исследования также обнаружили, что большинство выплесков яда были прозрачными. Простыми словами, они, вероятно, представляли собой пре-яд — токсичная жидкость, которая обычно выплескивается перед сильным настоящим ядом, имеющим молочный оттенок.

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