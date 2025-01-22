Озера Гренландии всего за год массово стали уродливыми: что заставило водоемы измениться (фото)

Более 10 лет ученые мониторят водоемы и теперь неожиданно обнаружили, что большинство из них изменились до неузнаваемости — это встревожило исследователей.

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Исторически Западная Гренландия — относительно засушливое пространство тундры. Летом оттаявший местный ландшафт покрыт низкорослой растительностью, а вечная мерзлота все еще заморожена под почвой. Регион также усеян тысячами озер — ученые насчитали около 7 486 водоемов — и новое исследование обнаружило нечто весьма тревожное, пишет Popular Science.

Профессор экологии озер в Университете штата Мэн Жасмин Сарос с 2011 года ежегодно посещает Западную Гренландию летом. Она отправляется на север региона, чтобы собрать данные о пресных водах. В 2022 году профессор Сарос с коллегами собрали образцы водоемов и в целом не обнаружили ничего тревожного, однако на следующий год все изменилось.

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Исследователи отмечают, что в целом все шло так, как и ожидалось: результаты медленно менялись в соответствии с изменением климата, однако внешне озера выглядели также — их вода была настолько кристально чистой, что ученые могли разглядеть каменистое дно. Однако в 2023 году ситуация изменилась — ученые обнаружили, что в одном из озер вода стала насыщенного чайно-коричневого цвета. Изначально ученые считали, что это касается лишь одного водоема, но оказалось, что их значительно больше — ученые встревожились.

Ранее вода в озерах Западной Гренландии была прозрачной Фото: Rachel Fowler

Авторы исследования отмечают, что изменения не были лишь внешними. Результаты указывают на то, что озера Гренландии потеряли около 90% своего микробного биоразнообразия, приобрели на 1000% больше растворенного железа и перешли от поглощения углекислого газа к его выделению.

По словам профессора Сарос, трансформация была вызвана особенно теплой и влажной осенью и, что самое тревожное, может быть постоянной. Простыми словами, изменение озер в Западной Гренландии, вероятно, является ярким примером точки невозврата климата. Ранее ученые уже предупреждали, что планета может достичь точек невозврата, но теперь у нас есть яркий пример.

Вода в озерах Западной Гренландии резко изменилась Фото: Adam Heathcote

Как правило, исследования сосредоточены на озерах в Арктике, так как они являются большими стражами изменения климата и, как правило, первыми показывают изменения. Предыдущие исследования также показали, что Арктика нагревается значительно быстрее другого мира, но другие регионы также не имеют иммунитета — западная Гренландия тревожный пример.

По словам профессора Сарос, они с коллегами проанализировали собранные образцы и обнаружили целый ряд тревожных открытий:

в водах больше ила, почвы и растительного детрита;

уровень железа в воде подскочил на 1000%;

стало больше других металлов, таких как алюминий и кобальт;

бактериальных токсинов стало меньше, а водорослей больше;

фотосинтез снизился;

уровень метана подскочил на 72%;

озера стали новыми источниками выбросов парниковых газов летом — выбрасывают в 4 раза больше углерода.

Команда также попыталась определить причину такого изменения. Для этого ученые изучили многолетние данные о погоде и климате. Результаты указывают, что осенью 2022 года Гренландия испытала рекордную жару и количество осадков, вызванных несколькими атмосферными реками. Во время волны тепла и обильных дождей много вечной мерзлоты растаяло, высвободив большой объем органических веществ и металлов, связанных в почве.

Вода в озерах Западной Гренландии резко изменилась Фото: Vaclava Hazukova

По словам профессора Сарос, этот экстремальный период привел к тому, что озера расширились и стали более связанными друг с другом. Дополнительные сильные дожди и жара в июле 2023 года добавили к этому нагромождению. Спутниковые снимки показывают, что изменение не было специфическим для озер. С добавлением тепла и воды земля тоже изменилась, став заметно зеленее.

Отметим, что потемнение озер — не новое явление. Это случалось множество раз в истории Земли в ответ на климатические сдвиги и другие изменения местных условий. Однако ранее все это происходило значительно более медленно, чем считалось ранее. Предполагается, что потребовалось бы около 1000 лет, чтобы такое потемнение воды произошло естественным озером. Увы, по словам Сарос, все еще неясно, какие условия или сколько времени потребуется озерам, чтобы вернуться к своему прежнему состоянию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули под кожу Гренландии и нашли то, о чем не знали ранее.