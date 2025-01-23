Древние экологические границы нарушены: что движет Землю к огненному эквиваленту ледникового периода

Исследователи считают, что отношения людей с огнем создают невидимый ранее в истории планеты эквивалент огненного ледникового периода.

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В последние годы пожары то и дело вспыхивали по всему земному шару: в США, Канаде, Австралии, Португалии и Греции. В результате этих масштабных лесных пожаров огромное количество территорий сгорело, а другие были задымлены, пишет Science Alert.

Непрерывное взаимодействие человека и огня тянется через все наше существование как вида. Огненные практики человечества стали настолько обширными, особенно в последние столетия, что люди, по мнению почетного профессора естественных наук Университета штата Аризона Стивена Пайна, особенно в последние столетия, буквально создают огненный эквивалент ледникового периода.

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Человечество и огонь переделывали Землю с конца последнего оледенения, около 11 500 лет назад. В целом, по мнению ученых, все эти изменения сделали ландшафты планеты более восприимчивыми к огню.

Недавние исследования предполагают, что массовая депопуляция, особенно в Америке, которая убрала "факел" и позволила лесам отвоевать земли, удерживая больше атмосферного углевода, вероятно, помогла подтолкнуть планету к малому ледниковому периоду с середины 16 до середины 19 веков.

Тем не менее существовали пределы. Огонь и жизнь коэволюционировали в течение 420 миллионов лет. При этом экологические сдержки и противовесы ограничивали то, насколько далеко люди могли "толкать огонь" в рамах ограничений наземных ландшафтов. Увы, этот процесс ускорился и изменил характер — это связано с массовым сжиганием ископаемого топлива или того, что ученые называют литическими ландшафтами. Теперь ученые считают, что это горение выходит за рамки старых границ: огонь может вспыхнуть в любое время и в любом месте, а его отходы нелегко поглощаются старой экологией.

По сути, такое горение нагревает земную атмосферу и является основной причиной изменения климата, а также в целом улучшает условия для возникновения лесных пожаров. По словам профессора Пайна, переход к цивилизации ископаемого топлива также повлиял на то, как люди живут сегодня: проектируют города и сообщества, формируют живы ландшафты, генерируют и передают энергию, а также используют огонь.

Нефтехимические вещества из ископаемой биомассы заменяют или пытаются заменить экологические эффекты огня. Энергия из ископаемого топлива вытесняет тепло, свет и силу пламени. По мнению профессора Пайна, вместо того, чтобы бросать вызов лесному пожару с помощью прирученного огня, современные сообщества борются с ландшафтным пожаром при помощи противодействия промышленного огня в виде насосов, двигателей, бульдозеров и самолетов.

Шлейф из частиц черного углерода, обычно называемых сажей, распространяется на восток от лесных пожаров в Канаде в июле 2023 года Фото: NASA

Этот "пирический переход" в типах горения заставляет два разных вида горения — пожары в живых ландшафтах и пожары, сжигающие литические ландшафты — взаимодействовать способами, которые иногда конкурируют, а иногда и работают сообща. Ученые считают, что это привело к тому, что два царства огня пересекаются, часто со смертельным исходом.

Изменение климата Земли действует как мощный усилитель производительности, а потому привлекает к себе все больше внимания, а его влияние выходит далеко за рамки пожаров. По словам профессора Пайна, сегодня возникают споры о том, что важнее — климат или землепользование. Но такая постановка вопроса, по мнению ученого, ошибочна: они оба независимо друг от друга вытекают из перехода к обществу, использующему ископаемое топливо. Похоже, что мегапожары питаются современностью, как ураганы питаются теплыми океанами.

Например, пирический переход вызвал череду чудовищных пожаров в США в конце 19 и начале 20 века — в последние десятилетия Малого ледникового периода. Этот хаос вдохновил местное правительство положить конец экологическому краху, в результате чего борьба с пожарами стала основополагающей. С исчезновением из ландшафта естественного огня и традиционного сжигания популяция пожаров упала до точки, когда пламя больше не могло выполнять требуемую экологическую работу. Вместо того чтобы снизить риск, ландшафты стали склонны к более взрывному горению, поскольку топливо накапливалось на них в течение десятилетий.

Теперь на Земле сжигается слишком много ископаемой биомассы, чтобы выбросы могли быть поглощены в пределах древних экологических границ. Топливо в живом ландшафте накапливается и перестраивается, а климат выходит из-под контроля. Когда пламя возвращается, как и должно быть, оно слишком часто приходит в виде лесного пожара.

По словам профессора Пайна, если взглянуть на картину мира в целом, можно заметить, что Земля, по сути, вступает в новый огненный период, сравнимый с ледниковыми периодами плейстоцена, с пирическим эквивалентом ледяных щитов. Это новая эпоха, в которой огонь является основным двигателем и основным выражением.

Огневая мощь человечества лежит в основе антропоцена, который является результатом не просто антропогенного вмешательства, а такого, что стало возможным благодаря монополии человека на огонь. Увы, взаимодействие двух сфер огня, в живых и литических ландафтах, изучено недостаточно. По словам Пайна, если сложить все эффекты, которые мы наблюдаем сегодня, можно заметить, что Земля уже вступила в огненную эпоху эквивалентную ледниковому периоду.

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