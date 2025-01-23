Кровь одного морского животного способна убить супербактерии: о ком идет речь (видео)

Исследователи обнаружили, что кровь морского существа эффективна в борьбе с бактериями и повышает эффективность некоторых антибиотиков.

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Устрицы постоянно фильтруют бактерии из воды, а потому, по мнению ученых, являются хорошим объектом для поиска потенциальных антибиотиков. Теперь ученые думают, что устрицы могут помочь в глобальной борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, пишет Popular Science.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые обнаружили белок в крови, или гемолимфе, сиднейской каменной устрицы (Saccostrea glomerata), который, по-видимому, убивает бактерии, а также способен повысить эффективность некоторых антибиотиков. Авторы исследования полагают, что этот белок может быть использован для разработки новых способов борьбы с бактериальными инфекциями.

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За последние 50 лет бактерии выработали устойчивость ко многим традиционным антибиотикам, используемым для лечения заболеваний, среди которых пневмония и стрептококковая ангина. Причиной тому чрезмерное и неправильное использование антибиотиков. В прошлогоднем исследовании ученые обнаружили, что устойчивость бактерий к противомикробным препаратам, вероятно, станет причиной гибели 40 миллионов человек уже к середине столетия.

В результате открытие и разработка новых антибиотиков является одним из важнейших направлений мировых исследований. Ученые и ранее обращались к соленым двустворчатым моллюскам и другим организмам в поисках того, что может справиться с бактериями. Ранее компоненты устриц уже использовали для лечения респираторных инфекций. Также было показано, что кровь этих животных проявляет противовирусную активность.

По словам соавтора исследования и междисциплинарного морского ученого из Университета Южного Креста в Австралии Кирстен Бенкендорфф, более 90% имеющихся антибиотиков так или иначе получены из природы, в том числе и пенициллин. Дело в том, что большинство организмов имеют естественные защитные механизмы, чтобы защищать себя от инфекции.

В ходе нового исследования ученые обнаружили белок в крови сиднейской каменной устрицы, который подавляет Streptococcus pneumoniae. Известно, что эта инфекция вызывает респираторные инфекции у людей, в том числе тонзиллит и пневмонию, а также является основной причиной смертей детей в возрасте до 5 лет.

Бактерии, вызывающие инфекции, часто избегают воздействия антибиотиков и иммунной системы, образуя биопленки для защиты. Эти биопленки на самом деле представляют собой сообщества микроорганизмов и новое исследование показывает, что белок из крови устриц способен убивать бактериальные патогены в биопленках.

По словам Бенкендорфф, они с коллегами обнаружили, что белок из крови устриц предотвращает образование биопленок, а также способен разрушить их. В результате бактерии становятся уязвимыми перед антибиотиками при более низких дозах.

Исследователи также обнаружили, что эти белки не токсичны для клеток легких человека, а значит их можно оптимизировать для создания безопасной, но эффективной дозы. Увы, антибиотик на основе белка из крови устриц еще не скоро появится, однако команда считает, что их открытие — большой шаг для разработки новых методов лечения.

Ранее Фокус писал о том, чем ученые хотят победить глобальный кризис антибиотиков.

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