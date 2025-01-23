Кров однієї морської тварини здатна вбити супербактерії: про кого йдеться (відео)

Дослідники виявили, що кров морської істоти ефективна в боротьбі з бактеріями й підвищує ефективність деяких антибіотиків.

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Устриці постійно фільтрують бактерії з води, а тому, на думку вчених, є хорошим об'єктом для пошуку потенційних антибіотиків. Тепер учені думають, що устриці можуть допомогти в глобальній боротьбі з бактеріями, стійкими до антибіотиків, пише Popular Science.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, вчені виявили білок у крові, або гемолімфі, сіднейської кам'яної устриці (Saccostrea glomerata), який, мабуть, вбиває бактерії, а також здатний підвищити ефективність деяких антибіотиків. Автори дослідження вважають, що цей білок може бути використаний для розробки нових способів боротьби з бактеріальними інфекціями.

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За останні 50 років бактерії виробили стійкість до багатьох традиційних антибіотиків, що використовуються для лікування захворювань, серед яких пневмонія і стрептококова ангіна. Причиною тому надмірне і неправильне використання антибіотиків. У торішньому дослідженні вчені виявили, що стійкість бактерій до протимікробних препаратів, імовірно, стане причиною загибелі 40 мільйонів людей уже до середини століття.

У результаті відкриття та розробка нових антибіотиків є одним із найважливіших напрямів світових досліджень. Вчені й раніше зверталися до солоних двостулкових молюсків та інших організмів у пошуках того, що може впоратися з бактеріями. Раніше компоненти устриць уже використовували для лікування респіраторних інфекцій. Також було показано, що кров цих тварин виявляє противірусну активність.

За словами співавтора дослідження і міждисциплінарного морського вченого з Університету Південного Хреста в Австралії Кірстен Бенкендорфф, понад 90% наявних антибіотиків так чи інакше отримано з природи, зокрема й пеніцилін. Річ у тім, що більшість організмів мають природні захисні механізми, щоб захищати себе від інфекції.

Під час нового дослідження вчені виявили білок у крові сіднейської кам'яної устриці, який пригнічує Streptococcus pneumoniae. Відомо, що ця інфекція спричиняє респіраторні інфекції у людей, зокрема тонзиліт і пневмонію, а також є основною причиною смертей дітей віком до 5 років.

Бактерії, що викликають інфекції, часто уникають впливу антибіотиків та імунної системи, утворюючи біоплівки для захисту. Ці біоплівки насправді являють собою товариства мікроорганізмів і нове дослідження показує, що білок з крові устриць здатний вбивати бактеріальні патогени в біоплівках.

За словами Бенкендорфф, вони з колегами виявили, що білок із крові устриць запобігає утворенню біоплівок, а також здатний зруйнувати їх. У результаті бактерії стають вразливими перед антибіотиками за нижчих доз.

Дослідники також виявили, що ці білки не токсичні для клітин легенів людини, а значить їх можна оптимізувати для створення безпечної, але ефективної дози. На жаль, антибіотик на основі білка з крові устриць ще не скоро з'явиться, проте команда вважає, що їхнє відкриття — великий крок для розробки нових методів лікування.

Раніше Фокус писав про те, чим вчені хочуть перемогти глобальну кризу антибіотиків.

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