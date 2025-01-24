Самый большой айсберг в мире неизбежно столкнется с островами: миллионы в опасности (видео)

Исследователи обнаружили, что крупнейший айсберг Земли сейчас направляется к отдаленным островам в Атлантическом океане.

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Айсберг А23а, который считается крупнейшим в мире, впервые откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году. Первые несколько десятилетий огромная глыба льда оставалась неподвижной, пока в 2020 году постепенное таяние не позволило ему медленно продвинуться к Южному океану. В 2023 году самый крупный айсберг планеты наконец-то отправился в плавание, но в прошлом году оказался в ловушке водоворота, пишет Science Alert.

В декабре 2024 года огромная глыба льда вновь начала свое движение, двинувшись через моря Антарктиды. Предыдущие несколько месяцев А23а провел кружась в ловушке вихрей Тейлора. Отметим, что вихри Тейлора вызваны наличием подводных гор. Возникающие циркуляционные течения могут затруднить освобождение айсбергов, но A23a весом в триллион тонн сделал именно это, и ученые продолжают внимательно следить за ним.

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Науке известно, что айсберги, по мере своего таяния, могут оказывать огромное влияние на уровень углерода и питательных веществ в воде. Это в свою очередь затрагивает пищевые цепи и водную жизнь под волнами. Однако это не единственная опасность, которую таят в себе подобные огромные глыбы льда.

Ученые наблюдают за передвижением самого крупного айсберга в мире с помощью спутников и теперь обнаружили, что он, похоже, столкнется с группой отдаленных островов в южной части Атлантического океана. Увы, это ставит под угрозу безопасность дикой природы в регионе, который, по словам учены, известен своим богатым разнообразием. Для сравнения, острова являются домом для невероятного количества жизни — местное биоразнообразие превосходит даже Галапагосское.

По словам капитана правительственного судна Pharos в Южной Георгии Саймона Уоллеса, айсберги опасны по своей природе и все были бы счастливы, если бы он просто проплыл мимо. Однако в настоящее время огромный айсберг А23а может врезаться в Южную Георгию и близлежащие острова. Исследователи опасаются, что такое столкновение приведет к гибели миллионов пингвинов, тюленей и редких морских видов, которые не встречаются больше нигде на Земле.

Отметим, это не первый раз, когда гигантский айсберг подвергает риску жизни животных в регионе. Например, после раскола пополам часть айсберга, известного как А38-В, в 2004 году на несколько месяцев застряла у берегов Южной Георгии. В результате пингвины и тюлени потеряли доступ к кормлению.

По словам ученых, айсберг А23а находился на мели в море Уэдделла три десятилетия, что значительно замедлило его таяние. В 2023 году, когда самый крупный айсберг в мире начал движение, ученые смогли подробно изучить глыбу льда и даже собрали образцы, что позволило изучить влияние талой воды на экосистемы.

По словам океанографа Эндрю Мейерса из Британской антарктической службы, они с коллегами наблюдают за айсбергом А23а и пытаются понять, пойдет ли он тем же путем, что и другие айсберги. Также ученые стремятся узнать, какое влияние талая вода от этой огромной глыбы льда повлияет на местную экосистему.

Команда BAS прогнозирует, что ветры и течения перенесут A23a в Южный океан, следуя за Антарктическим циркумполярным течением, приближая его к области, известной как "аллея айсбергов". По словам морского эколога Марка Белчиера, к сожалению, Южная Георгия находится на аллее айсбергов, а потому следует ожидать на местную экосистему и рыболовство.

Учитывая масштаб A23a, трудно предсказать, какими будут последствия его таяния, когда он попадет в более теплые воды. Однако предыдущие исследования показали, что увеличение содержания железа в результате таяния ледников может увеличить уровень фитопланктона, например, за счет улавливания части CO2 из атмосферы.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой айсберг в мире показал "зубы", танцуя в океане.