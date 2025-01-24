Найбільший айсберг у світі неминуче зіткнеться з островами: мільйони в небезпеці (відео)

Дослідники виявили, що найбільший айсберг Землі зараз прямує до віддалених островів в Атлантичному океані.

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Айсберг А23а, який вважається найбільшим у світі, вперше відколовся від шельфового льодовика Фільхнера-Ронне 1986 року. Перші кілька десятиліть величезна брила льоду залишалася нерухомою, поки 2020 року поступове танення не дозволило йому повільно просунутися до Південного океану. У 2023 році найбільший айсберг планети нарешті вирушив у плавання, але торік опинився в пастці виру, пише Science Alert.

У грудні 2024 року величезна брила льоду знову почала свій рух, рушивши через моря Антарктиди. Попередні кілька місяців А23а провів кружляючи в пастці вихорів Тейлора. Зазначимо, що вихори Тейлора викликані наявністю підводних гір. Циркуляційні течії, що виникають, можуть ускладнити звільнення айсбергів, але A23a вагою в трильйон тонн зробив саме це, і вчені продовжують уважно стежити за ним.

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Науці відомо, що айсберги, у міру свого танення, можуть чинити величезний вплив на рівень вуглецю і поживних речовин у воді. Це зі свого боку зачіпає харчові ланцюги та водне життя під хвилями. Однак це не єдина небезпека, яку таять у собі подібні величезні брили льоду.

Вчені спостерігають за пересуванням найбільшого айсберга у світі за допомогою супутників і тепер виявили, що він, схоже, зіткнеться з групою віддалених островів у південній частині Атлантичного океану. На жаль, це ставить під загрозу безпеку дикої природи в регіоні, який, за словами вчених, відомий своїм багатим розмаїттям. Для порівняння, острови є домівкою для неймовірної кількості життя — місцеве біорізноманіття перевершує навіть Галапагоське.

За словами капітана урядового судна Pharos у Південній Георгії Саймона Воллеса, айсберги небезпечні за своєю природою і всі були б щасливі, якби він просто проплив повз. Однак наразі величезний айсберг А23а може врізатися в Південну Георгію і прилеглі острови. Дослідники побоюються, що таке зіткнення призведе до загибелі мільйонів пінгвінів, тюленів і рідкісних морських видів, які не зустрічаються більше ніде на Землі.

Зазначимо, це не вперше, коли гігантський айсберг наражає на ризик життя тварин у регіоні. Наприклад, після розколу навпіл частина айсберга, відомого як А38-В, у 2004 році на кілька місяців застрягла біля берегів Південної Георгії. У результаті пінгвіни та тюлені втратили доступ до годування.

За словами вчених, айсберг А23а перебував на мілині в морі Ведделла три десятиліття, що значно сповільнило його танення. У 2023 році, коли найбільший айсберг у світі почав рух, учені змогли детально вивчити брилу льоду і навіть зібрали зразки, що дало змогу вивчити вплив талої води на екосистеми.

За словами океанографа Ендрю Мейерса з Британської антарктичної служби, вони з колегами спостерігають за айсбергом А23а і намагаються зрозуміти, чи піде він тим самим шляхом, що й інші айсберги. Також учені прагнуть дізнатися, який вплив тала вода від цієї величезної брили льоду вплине на місцеву екосистему.

Команда BAS прогнозує, що вітри та течії перенесуть A23a в Південний океан, слідуючи за Антарктичною циркумполярною течією, наближаючи його до області, відомої як "алея айсбергів". За словами морського еколога Марка Белчієра, на жаль, Південна Георгія перебуває на алеї айсбергів, а тому слід очікувати на місцеву екосистему та рибальство.

З огляду на масштаб A23a, важко передбачити, якими будуть наслідки його танення, коли він потрапить у тепліші води. Однак попередні дослідження показали, що збільшення вмісту заліза внаслідок танення льодовиків може збільшити рівень фітопланктону, наприклад, завдяки вловлюванню частини CO2 з атмосфери.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший айсберг у світі показав "зуби", танцюючи в океані.