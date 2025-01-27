В древнем океане жили чудовища, державшие в страхе современных высших хищников: о ком речь (фото)

В новом исследовании ученые попытались восстановить пищевую цепь древнего океана — то, что они обнаружили, удивило их.

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Сегодня океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, среди которых и самые грозные хищники Земли: косатки, кашалоты и большие белые акулы. Но миллионы лет назад, в древнем океане, дела обстояли совсем иначе и ученые полагают, что сегодняшние хищники находились вовсе не на верхушке пищевой цепи, пишет Science Alert.

В раннем меловом периоде, около 130 миллионов лет назад, биоразнообразие процветало, причем как на суше, так и в океане. Уровень воды в древних океанах был значительно выше и они являлись домом для чудовищных хищников, непохожих ни на что из живущего сегодня.

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В новом исследовании команда из Университета Макгилла глубоко погрузилась в одну интригующую экосистему раннего мелового периода, где морские рептилии длиной с автобус охотились на других крупных плотоядных животных. Авторы исследования считают, что они образовывали редкий седьмой трофический уровень в своей пищевой цепи.

Отметим, что современные океаны достигают максимум пятого или шестого трофического уровня, представленного хищниками высшего порядка. Трофический уровень указывает на положение в пищевой цепи: чем ниже уровень — тем ближе животные к основанию цепи. Например, на первом уровне находятся первичные производители — водоросли и растения, на втором — первичные потребители, например, травоядные. На третьем — хищники, которые едят травоядные, а более высокие уровни — для хищников, охотящихся на других хищников.

В своей работе ученые сосредоточились на изучении древних обитателей формации Паха — геологическая формация раннего мелового периода, расположенная на территории современной Колумбии. Известно, что в то время уровень океана был значительно выше, а потому большая часть этой территории была покрыта теплым неглубоким морем.

Авторы исследования считают, что в то время море, вероятно, кишело жизнью на всех трофических уровнях, что было частью широкого всплеска биоразнообразия во время мелового периода, вызванного распадом суперконтинента Пангея и теплым климатом.

Иллюстрация, на которой изображены некоторые высшие хищники из формации Паха, с человеческим силуэтом для масштаба Фото: Instituto von Humboldt

Для поддержки высокоуровневых хищников-апексов требуется разнообразная, здоровая экосистема, и динамичность этого доисторического моря позволила развиться некоторым невероятным левиафанам. Известно, что экосистема Паха была домом для гигантских дельфиноподобных рептилий, таких как ихтиозавры, а также крокодилообразных зверей, телеозавров, и длинношеих плиозавров, некоторые из которых достигали более 10 метров в длину.

Команда отмечает, что потенциал седьмого трофического уровня показывает, насколько богатой и сложной могла быть экосистема Паха около 130 миллионов лет назад. Чтобы пролить свет на эту древнюю среду обитания, исследователи восстановили ее экосистемную сеть, использовав модель взаимодействия между видами в экосистеме. Для этого команда использовала ископаемые останки известных животных, ранее найденных в формации Паха.

В ходе исследования были учтены ключевые детали, такие как размеры тела животных и пищевые адаптации. Ученые также использовали аналоги из современной дикой природы, что помогло команде вывести некоторую неокаменелую информацию.

Отметим, ранее такой подход в основном использовался для изучения современных экосистем, но в последнее время ученые также применяют его и к ископаемым. Исследователи черпали вдохновение из существующей сети морских экосистем, основанной на современных экосистемах Карибского бассейна и использовали эту эталонную модель, чтобы проверить и настроить свою сеть Паха.

Когда модель была завершена, она предоставила беспрецедентный взгляд на одну из самых живых морских сетей, известных науке. По словам соавтора исследования, биолога из Университета Макгилла Дирли Кортес, их с коллегами работа дает более широкое представление об экологии, как древней, так и современной. Понимание этой сложности помогает нам отслеживать, как экосистемы развиваются с течением времени.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали самую современную реконструкцию ихтиозавра.