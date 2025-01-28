Употребление газированной воды действительно влияет на вес: но не так, как все думали

Исследователи только что обнаружили, что газировка в действительности может привести к снижению потребления калорий.

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В последние годы ученые все чаще уделяют внимание здоровому питанию — это касается не только пищи, но также и напитков. Некоторые считают, что употребление газированной воды может быть вредным для здоровья, в то же время другие работы ученых указывают на то, что употребление газировки на самом деле может быть полезно для снижения веса, пишет Fox News.

Еще 20 лет назад глава медицины в нейрохирургической больнице Тессейкай в Осаке (Япония), доктор Акира Такахаши провел оригинальное исследование. Тогда он обнаружил, что газированная вода действительно влияет на потерю веса, способствуя ощущению сытости. Это позволяет снизить потребление пищи и общее количество потребляемых калорий. В то же время ученый считает, что одной лишь газированной воды, сжигающей калории за счет поглощения CO2, "недостаточна, чтобы оказать существенное влияние".

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Например, во время гемодиализа, даже при непрерывной подаче CO₂ в течение четырех часов, потребляется всего около 9,5 г глюкозы. Увы, будет чрезвычайно сложно пить газированную воду непрерывно в течение такого периода. В результате, по мнению ученого, одной лишь газированной воды, вероятно, будет недостаточно.

В новом отчете, опубликованном в BMJ Nutrition, Prevention and Health команда вновь предполагает, что газированная вода может предложить уникальные преимущества для здоровья человека, а также способствует снижению веса за счет улучшения усвоения глюкозы и метаболизма в эритроцитах.

В своей работе ученые стремились проанализировать физиологические эффекты газированной воды, поскольку было обнаружено, что она вызывает сытость и моторику желудка — они оба уменьшают голод. Команда проанализировала исследование 2004 года и обнаружила, что газированная вода может способствовать снижению веса, преобразуясь в побочный продукт метаболизма в эритроцитах и увеличивая выработку энергии.

Впрочем, исследователи также обнаружили, что эффект от газировки чрезвычайно мал, а потому не стоит ожидать эффекта, лишь потребляя газированную воду. В результате ученые советуют не полагаться на газированную воду в качестве отдельного решения потери веса. Однако эту стратегию можно интегрировать в более широкую стратегию здорового образа жизни.

По словам главного врача и специалиста по контролю веса в Калифорнии, доктора Кэтлин Джордан, вода в целом чрезвычайно полезна для человеческого организма, но если говорить о потере веса, этого недостаточно. Выбор диеты и уровень активности, скорее всего, окажут влияние, сказал вышеупомянутый эксперт, а лекарства могут быть "чрезвычайно полезными" для тех, кто борется с весом.

Сертифицированный специалист по холистическому питанию из Нью-Йорка Робин ДеЧико отмечает, что пузырьки в газировке действительно могут создавать чувство сытости, но есть и другие последствия. Однако газированная вода также может вызывать вздутие живота и газообразование. В результате ученые советуют избегать газировки тем, у кого хроническое вздутие живота, кислотный рефлюс, грыжа пищевого отверстия диафрагмы, избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике или другие виды чувствительности желудка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что произошло с мозгом мышей, которые пили Coca-Cola два месяца.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.