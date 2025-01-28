Вживання газованої води дійсно впливає на вагу: але не так, як усі думали

Дослідники щойно виявили, що газована вода насправді може призвести до зниження споживання калорій.

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Останніми роками вчені дедалі частіше приділяють увагу здоровому харчуванню — це стосується не лише їжі, а й напоїв. Дехто вважає, що вживання газованої води може бути шкідливим для здоров'я, водночас інші роботи вчених вказують на те, що вживання газованої води насправді може бути корисним для зниження ваги, пише Fox News.

Ще 20 років тому глава медицини в нейрохірургічній лікарні Тессейкай в Осаці (Японія), доктор Акіра Такахаші провів оригінальне дослідження. Тоді він виявив, що газована вода дійсно впливає на втрату ваги, сприяючи відчуттю ситості. Це дає змогу знизити споживання їжі та загальну кількість споживаних калорій. Водночас учений вважає, що самої лише газованої води, яка спалює калорії шляхом поглинання CO2, "недостатньо, щоб справити істотний вплив".

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Наприклад, під час гемодіалізу, навіть за умови безперервної подачі CO₂ протягом чотирьох годин, споживається всього близько 9,5 г глюкози. На жаль, буде надзвичайно складно пити газовану воду безперервно протягом такого періоду. У результаті, на думку вченого, однієї лише газованої води, ймовірно, буде недостатньо.

У новому звіті, опублікованому в BMJ Nutrition, Prevention and Health, команда знову припускає, що газована вода може запропонувати унікальні переваги для здоров'я людини, а також сприяє зниженню ваги завдяки поліпшенню засвоєння глюкози й метаболізму в еритроцитах.

У своїй роботі вчені прагнули проаналізувати фізіологічні ефекти газованої води, оскільки було виявлено, що вона викликає ситість і моторику шлунка — вони обидва зменшують голод. Команда проаналізувала дослідження 2004 року і виявила, що газована вода може сприяти зниженню ваги, перетворюючись на побічний продукт метаболізму в еритроцитах і збільшуючи вироблення енергії.

Утім, дослідники також виявили, що ефект від газованої води надзвичайно малий, а тому не варто очікувати ефекту, лише споживаючи газовану воду. У результаті вчені радять не покладатися на газовану воду як окреме рішення втрати ваги. Однак цю стратегію можна інтегрувати в ширшу стратегію здорового способу життя.

За словами головного лікаря і фахівця з контролю ваги в Каліфорнії, доктора Кетлін Джордан, вода загалом надзвичайно корисна для людського організму, але якщо говорити про втрату ваги, цього недостатньо. Вибір дієти та рівень активності, найімовірніше, вплинуть, сказав вищезгаданий експерт, а ліки можуть бути "надзвичайно корисними" для тих, хто бореться з вагою.

Сертифікований фахівець із холістичного харчування з Нью-Йорка Робін ДеЧіко зазначає, що бульбашки в газованій воді справді можуть створювати відчуття ситості, але є й інші наслідки. Однак газована вода також може спричиняти здуття живота та газоутворення. У результаті вчені радять уникати газованої води тим, хто має хронічне здуття живота, кислотний рефлюс, грижу харчового отвору діафрагми, надлишковий бактеріальний ріст у тонкому кишківнику або інші види чутливості шлунка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що сталося з мозком мишей, які пили Coca-Cola два місяці.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.