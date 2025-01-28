Чудо рождения. Самка акулы, три года не видевшая самца, неожиданно родила детеныша

Сотрудники аквариума рассказали о чудесном рождении детеныша, а исследователи гадают, как он появился на свет.

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Аквариум Шривпорта в Луизиане начал 2025 год с удивительных новостей: у самки калифорнийской надувающейся кошачьей акулы (Cephaloscyllium ventriosum) в начале января неожиданно появился детеныш. Наиболее любопытным в этой истории является то, что самка акулы на самом деле уже более трех лет не контактировала с самцом, пишет Popular Science.

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Исследователи не знают точно, как именно детеныш появился на свет, но подозревают, что причин может быть несколько:

отсроченное оплодотворение;

редкое репродуктивное явление — партеногенез.

Отметим, что партеногенез — репродуктивная стратегия, при которой в основном женские половые клетки, известные как гаметы, могут развиваться без оплодотворения. Этот процесс, как правило, наблюдается у растений и некоторых беспозвоночных, в том числе тли, муравьев, ос и пчел. Однако ученые также наблюдали такое поведение у некоторых высших позвоночных, например, акул, змей и некоторых птиц. Эксперты также считают, что акулы прибегают к партеногенезу в качестве последнего средства, если им не удается найти партнера.

Сотрудники аквариума отмечают, что яйцо акулы впервые было замечено восемь месяцев назад, а 3 января детеныш появился на свет. Теперь эксперты сосредоточились на изучении того, как именно он был зачат. Как только акула станет достаточно большой для забора крови, ученые проведут анализ ДНК, который даст ответ на этот вопрос. Ожидается, что тайна будет открыта в течение следующих нескольких месяцев. Если это не партеногенез, она могла родиться в результате отсроченного оплодотворения. У акул это происходит, когда самка сохраняет некоторые сперматозоиды от предыдущих встреч, чтобы использовать их для будущих яиц.

По словам куратора живых животных в аквариуме Шривпорта Грега Баррика, эта ситуация весьма невероятна и показывает устойчивость вида. Эксперты также надеются, что загадку появления удастся разрешить в ближайшие несколько месяцев.

В дикой природе калифорнийские надувающиеся акулы обитают в прибрежных водах восточной части Тихого океана. Они имеют пятна вдоль чешуи и могут вырастать до трех футов в длину и больше всего известны своей способностью раздувать тело водой и воздухом. Эта стратегия помогает им отпугивать хищников.

Эксперты отмечают, что детеныш получил прозвище Йоко. В настоящее время акула чувствует себя хорошо, но известно, что молодые акулы, рожденные в результате партеногенеза, сталкиваются с серьезными проблемами. Например, ранее ученые обнаружили, что потомство, рожденное в результате партеногенеза, часто умирают молодыми. Впрочем, ученые до сих пор не знают, почему, но предполагают, что проявление летального рецессивного гена может убить детенышей преждевременно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изменили гены мышей, чтобы те рождались без участия самцов.