Диво народження. Самка акули, яка три роки не бачила самця, несподівано народила дитинча

Співробітники акваріума розповіли про чудесне народження дитинчати, а дослідники гадають, як воно з'явилося на світ.

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Акваріум Шривпорту в Луїзіані розпочав 2025 рік із дивовижних новин: у самки каліфорнійської надувної котячої акули (Cephaloscyllium ventriosum) на початку січня несподівано з'явилося дитинча. Найцікавішим у цій історії є те, що самка акули насправді вже понад три роки не контактувала з самцем, пише Popular Science.

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Дослідники не знають точно, як саме дитинча з'явилося на світ, але підозрюють, що причин може бути кілька:

відстрочене запліднення;

рідкісне репродуктивне явище — партеногенез.

Зазначимо, що партеногенез — репродуктивна стратегія, за якої в основному жіночі статеві клітини, відомі як гамети, можуть розвиватися без запліднення. Цей процес, як правило, спостерігається у рослин і деяких безхребетних, зокрема попелиці, мурашок, ос і бджіл. Однак учені також спостерігали таку поведінку в деяких вищих хребетних, наприклад, акул, змій і деяких птахів. Експерти також вважають, що акули вдаються до партеногенезу як до останнього засобу, якщо їм не вдається знайти партнера.

Співробітники акваріума зазначають, що яйце акули вперше було помічено вісім місяців тому, а 3 січня дитинча з'явилося на світ. Тепер експерти зосередилися на вивченні того, як саме воно було зачате. Щойно акула стане досить великою для забору крові, вчені проведуть аналіз ДНК, який дасть відповідь на це питання. Очікується, що таємниця буде відкрита протягом наступних кількох місяців. Якщо це не партеногенез, вона могла народитися внаслідок відстроченого запліднення. У акул це відбувається, коли самка зберігає деякі сперматозоїди від попередніх зустрічей, щоб використовувати їх для майбутніх яєць.

За словами куратора живих тварин в акваріумі Шривпорту Грега Барріка, ця ситуація вельми неймовірна і показує стійкість виду. Експерти також сподіваються, що загадку появи вдасться вирішити в найближчі кілька місяців.

У дикій природі каліфорнійські надувні акули мешкають у прибережних водах східної частини Тихого океану. Вони мають плями вздовж луски й можуть виростати до трьох футів завдовжки та найбільше відомі своєю здатністю роздувати тіло водою і повітрям. Ця стратегія допомагає їм відлякувати хижаків.

Експерти зазначають, що дитинча отримало прізвисько Йоко. Наразі акула почувається добре, але відомо, що молоді акули, народжені внаслідок партеногенезу, стикаються з серйозними проблемами. Наприклад, раніше вчені виявили, що потомство, народжене внаслідок партеногенезу, часто помирають молодими. Утім, учені досі не знають, чому, але припускають, що прояв летального рецесивного гена може вбити дитинчат передчасно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змінили гени мишей, щоб ті народжувалися без участі самців.