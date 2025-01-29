Самый большой в мире айсберг устремился к острову пингвинов в Антарктиде: вид из космоса (видео)

Исследователи показали видео, снятое спутниками, на котором видно, как гигантская глыба льда устремилась к хрупкой экосистеме.

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Самый большой айсберг в мире, А23а, привлекает внимание ученых еще с тех пор, как откололся от шельфового ледника Антарктиды в 1986 году. Более трех десятилетий он провел неподвижно, но в 2020 году неожиданно оторвался от морского дна и начал дрейфовать на север. Ученые годами наблюдают за его передвижениями и теперь сообщают о том, что гигантская глыба льда устремилась к острову пингвинов в Антарктиде, пишет Space.

Чтобы следить за передвижениями айсберга, ученые используют спутниковые снимки, в том числе и данные, полученные спутником GOES East NOAA 22 января 2025 года. В целом исследователям удалось наблюдать передвижение гигантской глыбы льда на всех этапах ее путешествия по Южному океану. Ученые полагают, что вскоре айсберг может достичь мелководья, окружающего Южную Гвинею. Увы, эксперты обеспокоены, что гигантская глыба льда может представлять угрозу для отдаленного и экологически важного убежища дикой природы, где обитают тюлени и пингвины.

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Предыдущие исследования уже показали, что площадь Айсберга А23а составляет около 3 500 квадратных километров, что делает его крупнейшим айсбергом на Земле. Внушительные размеры глыбы льда и его медленный и равномерный дрейф очаровали океанографов и исследователей по всему земному шару. Впрочем, предсказать точный путь перемещения глыбы льда оказалось не так уж просто, как считалось — причиной тому непредсказуемые течения.

Любопытно, что большинство других айсбергов в мире, как правило, распадаются, однако это не касается А23а — ученые не заметили никаких признаков распада. Теперь, увы, ученые опасаются, что гигантский айсберг скоро столкнется с островом Южная Георгия, где живут тюлени и пингвины.

По словам физического океанографа Британской антарктической службы Эндрю Мейерса, в настоящее время айсберг движется на северо-восток, однако течения предполагают, что в будущем он может столкнуться с мелководным континентальным шельфом вокруг Южной Георгии. Предполагается, что это может произойти уже через две-четыре недели. Если это произойдет, последствия могут быть ужасными для дикой природы острова.

Исследователи обеспокоены потенциальным воздействием столкновения на экосистему острова Южная Георгия. Пингвины, тюлени и другие морские животные зависят от окружающих остров вод для еды и размножения. Если A23a сядет на континентальный шельф или нарушит течения, он может заблокировать доступ к важным районам кормления.

Отметим, что ранее айсберги уже садились на мель вблизи острова, что вызывало значительную смертность среди птенцов пингвинов и детенышей тюленей, особенно, когда их места кормления были отрезаны льдом. Предполагается, что столкновение острова с айсбергом также может помешать выживанию этих и без того уязвимых видов.

На этом снимке со спутников NOAA-20, NOAA-21 и S-NPP показан крупнейший в мире айсберг A23a, плывущий на восток в Южном океане в декабре 2024 года

Впрочем, ученые признают, что все еще существует некоторая степень неопределенности относительно пути айсбергу А23а. Существует вероятность, что глыба льда обойдет шельф и продолжит дрейфовать в открытой воде, минуя Южную Георгию.

В качестве альтернативы айсберг может застрять на месяцы или развалиться на более мелкие части, и то и другое может серьезно помешать тюленям и пингвинам, пытающимся кормиться и выращивать детенышей на острове, по словам Мейерса.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "сняли мерки" с самого большого айсберга в мире массой около триллиона тонн.