Найбільший у світі айсберг кинувся до острова пінгвінів в Антарктиді: вид із космосу (відео)

Дослідники показали відео, зняте супутниками, на якому видно, як гігантська брила льоду кинулася до тендітної екосистеми.

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Найбільший айсберг у світі, А23а, привертає увагу вчених ще відтоді, як відколовся від шельфового льодовика Антарктиди 1986 року. Понад три десятиліття він провів нерухомо, але 2020 року несподівано відірвався від морського дна і почав дрейфувати на північ. Учені роками спостерігають за його пересуваннями й тепер повідомляють про те, що гігантська брила льоду кинулася до острова пінгвінів в Антарктиді, пише Space.

Щоб стежити за пересуваннями айсберга, вчені використовують супутникові знімки, зокрема й дані, отримані супутником GOES East NOAA 22 січня 2025 року. Загалом дослідникам вдалося спостерігати пересування гігантської брили льоду на всіх етапах її подорожі Південним океаном. Вчені вважають, що незабаром айсберг може досягти мілководдя, що оточує Південну Гвінею. На жаль, експерти занепокоєні, що гігантська брила льоду може становити загрозу для віддаленого й екологічно важливого притулку дикої природи, де мешкають тюлені та пінгвіни.

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Попередні дослідження вже показали, що площа Айсберга А23а становить близько 3 500 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим айсбергом на Землі. Значні розміри брили льоду та її повільний і рівномірний дрейф зачарували океанографів і дослідників по всій земній кулі. Утім, передбачити точний шлях переміщення брили льоду виявилося не так уже й просто, як вважали — причиною тому непередбачувані течії.

Цікаво, що більшість інших айсбергів у світі, як правило, розпадаються, проте це не стосується А23а — вчені не помітили жодних ознак розпаду. Тепер, на жаль, вчені побоюються, що гігантський айсберг скоро зіткнеться з островом Південна Георгія, де живуть тюлені та пінгвіни.

За словами фізичного океанографа Британської антарктичної служби Ендрю Мейєрс, наразі айсберг рухається на північний схід, проте течії припускають, що в майбутньому він може зіткнутися з мілководним континентальним шельфом навколо Південної Георгії. Передбачається, що це може статися вже через два-чотири тижні. Якщо це станеться, наслідки можуть бути жахливими для дикої природи острова.

Дослідники стурбовані потенційним впливом зіткнення на екосистему острова Південна Георгія. Пінгвіни, тюлені та інші морські тварини залежать від вод, що оточують острів, для їжі та розмноження. Якщо A23a сяде на континентальний шельф або порушить течії, він може заблокувати доступ до важливих районів годування.

Зазначимо, що раніше айсберги вже сідали на мілину поблизу острова, що спричиняло значну смертність серед пташенят пінгвінів і дитинчат тюленів, особливо, коли їхні місця годівлі були відрізані льодом. Передбачається, що зіткнення острова з айсбергом також може перешкодити виживанню цих і без того вразливих видів.

На цьому знімку із супутників NOAA-20, NOAA-21 і S-NPP показано найбільший у світі айсберг A23a, що пливе на схід у Південному океані в грудні 2024 року

Утім, учені визнають, що все ще існує певний ступінь невизначеності щодо шляху айсберга А23а. Існує ймовірність, що брила льоду обійде шельф і продовжить дрейфувати у відкритій воді, оминувши Південну Георгію.

Як альтернатива, айсберг може застрягти на місяці або розвалитися на більш дрібні частини, і те й інше може серйозно перешкодити тюленям і пінгвінам, які намагаються годуватися і вирощувати дитинчат на острові, за словами Мейерса.

Раніше Фокус писав про те, що вчені "зняли мірки" з найбільшого айсберга у світі масою близько трильйона тонн.