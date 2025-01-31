Геологическая драма: в недрах Земли нашли разрыв, искривляющий поверхность планеты (фото)

Новое исследование показывает, что древняя океаническая плита под поверхностью планеты горизонтально открывается.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она претерпела изменений. В течение миллионов лет Аравийская и Евразийская континентальные плиты дрейфовали друг к другу, а морское дно, лежавшее между ними и известное как океаническая плита Неотетис, вытеснялось все глубже в недра Земли. Когда плиты в конце концов столкнулись, их края сместились и поднялись, образовав горы Загрос, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили, что горы Загрос оказались втянутыми в геологическую драму: древняя океаническая плита под современным Ираком горизонтально отрывается. Этот огромный подземный разрыв, простирающийся от юго-востока Турции до северо-запада Ирана, влияет на то, как поверхность Земли изгибается и смещается, изменяя ландшафт по мере его изменения.

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Команда из Геттингенского университета сосредоточилась на том, чтобы изучить, как горы Загрос в регионе Иракского Курдистана менялись в течение последних 20 миллионов лет. Результаты указывают на то, что вес гор заставляет поверхность планеты изгибаться, образуя впадины, заполняющиеся осадками — одним из ярких примеров является Месопотамия. Еще одним неожиданным результатом стало то, что впадина глубиной 3-4 километра, затопленная осадками в юго-восточной области, на самом деле глубже, чем считалось ранее.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника кафедры структурной геологии и геометрии Геттингенского университета, доктора Ренаса Кошнава, их с командой результаты указывают на то, что опускающаяся океаническая плита под регионом также помогает тянуть вниз поверхность Земли вместе с массой огромных гор.

Учитывая умеренный рельеф в северо-западной части Загроса, было удивительно обнаружить, что так много осадка накопилось в той части области, которую изучали ученые. Это, по мнению доктора Кошнава, указывает на то, что впадина земли на самом деле больше, чем та, что могла быть вызвана нагрузкой гор, как полагалось ранее.

Карта северной части Ближнего Востока, показывающая Аравийскую и Евразийскую плиты и зону их столкновения, а также исследуемую территорию — регион Курдистан в Ираке Фото: JGR Solid Earth

Предполагается, что эта плита тянет регион вниз, освобождая место для все большего накопления осадков. В направлении Турции заполненная осадками впадина становится намного мельче, что говорит о том, что плита откололась в этой области, ослабив силу тяги вниз

Команда считает, что данные указывают на то, что океаническая плита Неотетис эффективно погружается в мантию Земли. Далее ученые намерены сосредоточиться на понимании того, как внутренние процессы планеты влияют на регион гор Загрос — это может пролить свет на то, как глубинные процессы Земли формируют геологические особенности на поверхности планеты.

Доктор Кошнав также считает, что их с коллегами работа способствует пониманию того, как функционирует жесткая внешняя оболочка нашей планеты. Геологические процессы Земли занимают чрезвычайно много времени, но мало что в геологии Земли в целом остается неизменным. Например, некоторые из самых драматичных изменений за последнее время можно найти вдоль Восточно-Африканской рифтовой системы (EARS), одного из крупнейших разломов в мире, который тянется вниз на тысячи километров через несколько стран Африки.

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